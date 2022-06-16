Matsuno, ABD ve diğer parasal yetki kurumları ile yakın iş birliğini sürdürerek, gerekli görüldüğünde uygun şekilde karşılık vereceklerini belirtti.

Hükümetin olası müdahalesine yönelik yorum yapmayan Matsuno, "(Döviz kurlarında) Aşırı dalgalanma ve sistemsiz hareketler, ekonomi ve finansal sistemin istikrarının aleyhine etki ediyor" diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son 24 yılın değer kaybı sonrası Japonya Merkez Bankasına 'tedbir uyarısı' - Son Dakika

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