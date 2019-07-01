Son 3 ayda 304 adet silah ele geçirildi
54 dakika önce
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son 3 ayda yapılan çalışmalar sonucunda 304 adet silah ele geçirildi.
Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 08:45 Kaynak: İHA
İl Emniyet Müdürlüğü
tarafından son 3 ayda yapılan çalışmalar sonucunda 304 adet silah ele geçirildi.
Vatandaşların huzuru ve güvenliği için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son 3 ay içerisinde yapılan çalışmalarla, silahlı yaralama ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olaylarının önüne geçildi. Yapılan çalışmalarda 55 adet tabanca, 179 adet kurusıkı tabanca ve 70 adet av tüfeği ele geçirildi. - KAYSERİ
Selfie çeken genç kayalıklardan yuvarlandı
Damat kaynanasına ve kayınbabasına kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı
İcra yoluyla annesinden alınan küçük çocuğun gözyaşları yürek dağladı
Cinsel ilişkiye girdikleri kadını vahşice öldüren 4 kişi yakalandı