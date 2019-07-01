Son Dakika Haberleri: Son 3 ayda 304 adet silah ele geçirildi
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Son 3 ayda 304 adet silah ele geçirildi

54 dakika önce

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son 3 ayda yapılan çalışmalar sonucunda 304 adet silah ele geçirildi.

Son 3 ayda 304 adet silah ele geçirildi, System.String[]
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son 3 ayda yapılan çalışmalar sonucunda 304 adet silah ele geçirildi.

Vatandaşların huzuru ve güvenliği için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son 3 ay içerisinde yapılan çalışmalarla, silahlı yaralama ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olaylarının önüne geçildi. Yapılan çalışmalarda 55 adet tabanca, 179 adet kurusıkı tabanca ve 70 adet av tüfeği ele geçirildi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 08:45 Kaynak: İHA
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