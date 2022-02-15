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Son 3 ayda 4 kere görüldü: Havyarı 2 milyon liralık balık tekrar ağlara takıldı - Son Dakika

Son 3 ayda 4 kere görüldü: Havyarı 2 milyon liralık balık tekrar ağlara takıldı

15.02.2022 18:25

Son 3 ayda 4 kere görüldü: Havyarı 2 milyon liralık balık tekrar ağlara takıldı Elazığ'da, Karakaya Baraj Gölünde bir balıkçının ağlarına Sibirya Mersin balığı takıldı.

Son 3 ayda 4 kere görüldü: Havyarı 2 milyon liralık balık tekrar ağlara takıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da, Karakaya Baraj Gölünde bir balıkçının ağlarına Sibirya Mersin balığı takıldı. İlk defa böyle bir türle karşılaşan balıkçı, büyük şaşkınlık yaşadıktan sonra hayvanı tekrar suya bıraktı.

Elazığ'da Karakaya Baraj Gölünde balık avlamaya çalışan bir balıkçının ağına, Sibirya Mersin balığı takıldı. Ağı çekerken gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşıran balıkçı, bölgede ilk defa bu türden bir balık gördüğünü söyledi. Balıkçı daha sonra Mersin Balığını tekrar suya bıraktı.

Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. İbrahim Akın Temizer, Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan Sibirya Mersin balığının Karakaya Baraj Gölünde görülmesinin önemli bir şeye işaret olduğunu ve mutlaka incelenmesi gerektiğini ifade etti. Doç. Dr. Temizer, "Bu balıklar, Karadeniz'de, Marmara denizinde ve Kızıldeniz'de daha çok görülmektedir. Tuzlu sulardan tatlı sulara göç eden balıklardır. Bu balıklar genellikle denizlerden yumurtalarını bırakmak için iç sulara geçiyor. Kızıldeniz'den girip bir sürü barajı geçip de bu iç sularımızda görülmesi normal bir durum değil. Dünyada sayılı denizlerde yaşayan bu balıkların baraj gölüne yumurtaları bırakmaları halinde havyar üretimine katkı sağlayabilir. Bu balığın havyarı 2 milyon liraya kadar çıkabiliyor" dedi.

Son 3 ayda 4 kere görüldü: Havyarı 2 milyon liralık balık tekrar ağlara takıldı
Son 3 ayda 4 kere görüldü: Havyarı 2 milyon liralık balık tekrar ağlara takıldı
Son 3 ayda 4 kere görüldü: Havyarı 2 milyon liralık balık tekrar ağlara takıldı

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Kızıldeniz, Elazığ, Mersin, Baraj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son 3 ayda 4 kere görüldü: Havyarı 2 milyon liralık balık tekrar ağlara takıldı - Son Dakika


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