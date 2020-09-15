Son 3 ayda 600 bin konut satıldı

Türkiye genelinde konut satışları ağustos ayında yıllık bazda yüzde 54,2 artarak 170 bin 408 adet olarak gerçekleşti. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Konutder ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, "Birinci eldeki stokların eridiğini, ikinci elde de stokların hızla azaldığını görüyoruz. 3 ayda 600 bin konut satıldı" dedi.

Haziran ve temmuz aylarında ki konut kampanyasından sonra kredi oranlarında yukarı doğru hareket gözlendiğini ifade eden Altan Elmas, "Faiz oranının 0.99'un seviyesinde kaldığı sürece bir miktar ivme kaybedilse bile satışların devam edeceğini öngörüyorduk. Açıklanan ağustos konut satış istatistikleri, beklentimizde haklı olduğumuzu gösterdi. Haziran ve temmuz aylarında düşük faiz ortamı ve kampanyalarla tarihi rekorlar kıran konut satışları ağustos ayında yıllık bazda yüzde 54,2 artarak 170 bin 408 adet olarak gerçekleşti" diye konuştu.

İPOTEKLİ SATIŞLARDA ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Elmas, ipotekli satışlar için, "İpotekli satışlara bakıldığında da geçtiğimiz yıla göre yüzde 122,6 artışla 76 bin 19 olduğu görülüyor. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı ise yüzde 44,6 olarak gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

BİRİNCİ ELDE STOKLAR ERİDİ

Yıl başından bu yana satılan birinci el konutların 300 binin üzerinde olduğuna dikkat çeken Elmas, "Bu aynı zamanda ciddi bir stok erimesidir. Birinci eldeki stokların eridiğini, ikinci elde de stokların hızla azaldığını görüyoruz. 3 ayda 600 bin konut satıldı. Geçmiş dönemlere bakıldığında 3 ayda böyle bir satış grafiğinin olmadığını görebiliyoruz. Birikmiş talepten öte bir satış var" dedi.

ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM DE KONUTA YATIRIM DEVAM EDECEK

2016'dan bugüne konut maliyetleri yüzde yüz artmış durumda olduğunu söyleyen Elmas, "Fakat konut fiyatları yüzde 50 mertebesinde artmıştı. Haziran, temmuz ve ağustos aylarıyla birlikte talep artışı nedeniyle konut fiyatlarında da yukarı doğru bir hareket var. İnsanlar için yatırım yapmayı gerektirecek oranda yüzde 40-50 oranında bir marj var. Bu marj Eylül'de de Ekim'de de, Kasım'da da kapanmayacak. Yılbaşına kadar hafif hafif yükselecektir. O nedenle önümüzdeki üç ay daha konuta yatırım yapma talebi devam edecektir. Faizler de 1'in altında olduğu sürece alınabilir halde olacak. İkisi bir araya gelince, yatırım yapma tercihi gösterilecek" diye konuştu.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE CİDDİ BİR İSTİHDAM ARTIŞI VAR

Pandemi sürecinin işsizliği etkilediğine vurgu yapan Elmas, sözlerini şöyle tamamladı:

"Haziran ve temmuz aylarındaki yüksek ivme ve gayrimenkul sektörünün moral ve motivasyonunu yeniden sağlaması, talep ve satış yapması, inşaat sektörünün tekrar hızlanmasına ve şantiyelerin dönmesine imkan tanıdı. Mevsim etkisinden arındırılmış rakamlara bakınca 140 bin kişilik net bir istihdam artışı söz konusu inşaat sektöründe. Son iki yıldır hiç görülmeyen bir oran bu. Bu trendin devam edeceğini düşünüyoruz. Birinci elde konut kredi faizlerini 0.99'un altında devam ettirmeliyiz. Böylelikle hem inşaat sektörünün hızlanacağını, istihdam rakamlarına çok olumlu katkı sağlayacağını hem de diğer sektörlere dolaylı olarak inşaatın etkilediği 200'ün üzerinde sektöre pozitif yansıyacağını düşünüyoruz."