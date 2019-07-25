Son Dakika Haberleri: Son 3 günde 5 terörist ikna yoluyla teslim oldu
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Son 3 günde 5 terörist ikna yoluyla teslim oldu

1 saat önce

Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucu son 3 gün içerisinde 5 terörist teslim oldu.

Son 3 günde 5 terörist ikna yoluyla teslim oldu, System.String[]
Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucu son 3 gün içerisinde 5 terörist teslim oldu. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının aileleriyle görüşülerek çocuklarının teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, 24 Temmuz günü bir teröristin Şırnak- Silopi Sınır Hudut Kapısı'ndan alınarak Van İl Jandarma Komutanlığına teslim olmasının sağlandığı belirtildi. Açıklamada, "Son 3 gün içerisinde PKK terör örgütünden Van İl Jandarma Komutanlığına 5 BTÖ mensubu teslim olmuştur" denildi.
(İHA)
Jandarma, Silopi, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:25 Kaynak: İHA
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