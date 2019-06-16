Son Dakika Haberleri: Son 3 haftada 76 terörist etkisiz hale getirildi
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Son 3 haftada 76 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

MSB: "Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekatı dahil, 27 Mayıs'tan bugüne kadar Irak'ın kuzeyinde son 3 haftada toplam 76 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Son 3 haftada 76 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
MSB: "Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekatı dahil, 27 Mayıs'tan bugüne kadar Irak'ın kuzeyinde son 3 haftada toplam 76 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi."
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 05:05 Kaynak: İHA
PKK, Irak, Hakurk, Güncel
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