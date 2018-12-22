Son 3 Yılda En Fazla Harcama Konut ve Kiraya Yapıldı
4 saat önce
Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova bölgesi son 3 yılda en fazla konut ve kira harcamasına yüksek pay ayırdı.
Kocaeli
, Sakarya
, Düzce
, Bolu
, Yalova
bölgesi son 3 yılda en fazla konut ve kira harcamasına yüksek pay ayırdı. Türkiye İstatistik Kurumu
Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, hane halkı bütçe araştırmasının 2015, 2016 ve 2017 yıllarına ait verilerinin birleştirilmiş sonuçlarına göre toplam tüketim harcamalarının büyük bölümünü konut ve kira, gıda ve alkolsüz içecekler ile ulaştırma harcamaları oluşturdu. Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova Bölgesi yüzde 21,4 oranıyla en fazla Konut ve kira harcamalarına pay ayırıldığı bildirildi. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:52 Kaynak: İHA
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