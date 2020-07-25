Son 3 yıldaki bayram tatillerinde kazaların yoğun yaşandığı güzergahlarda ekipler, kontrolsüz alan... - Son Dakika

Son 3 yıldaki bayram tatillerinde kazaların yoğun yaşandığı güzergahlarda ekipler, kontrolsüz alan...
Son 3 yıldaki bayram tatillerinde kazaların yoğun yaşandığı güzergahlarda ekipler, kontrolsüz alan bırakılmayacak şekilde görevlendirilecek.
Son 3 yıldaki bayram tatillerinde kazaların yoğun yaşandığı güzergahlarda ekipler, kontrolsüz alan bırakılmayacak şekilde görevlendirilecek.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 10:57
Kaynak: AA
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