Son Dakika Haberleri: Son 3 Yıldır Sualtında Başarılara İmza Attık"

Son 3 Yıldır Sualtında Başarılara İmza Attık"

15 dakika önce

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunca düzenlenen Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Bahar Şampiyonası başladı.

Son 3 Yıldır Sualtında Başarılara İmza Attık
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunca düzenlenen Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Bahar Şampiyonası başladı.

Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki şampiyonada 20 kulüpten 150 sporcu mücadele ediyor.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sualtı sporlarında özellikle Marmara Bölgesi'nden çok fazla sporcu ve kulübün olduğunu söyledi.

Paletli yüzme branşındaki yarışmaların geçen yıl aralık ayında başladığını belirten Özen, " İstanbul'da şampiyonalar organize ettik, daha sonra gençlerde Türkiye şampiyonamızı tamamladık. Büyükler Türkiye Şampiyonası ve bireysel milli takım seçmeleri var. O yarışmalar öncesi bugün düzenlenen organizasyon, sporcularımızın performanslarını görmemiz açısından çok önemli." diye konuştu.

Mısır ve Yunanistan'da yapılacak çeşitli şampiyonalara katılacaklarını anlatan Özen, şunları kaydetti:

"Dünyada hem büyüklerde hem de gençlerde madalya hedefimiz var. Gençlerde Türkiye ve Avrupa şampiyonu sporcularımız mevcut. Son 3 yıldır sualtında başarılara imza attık, madalyalar aldık. Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Bahar Şampiyonası'nda 20 kulüpten 150 sporcu yarışıyor, pazar gününe kadar sürecek. Sporcularımız için önemli ve güzel bir test yarışı olacak."

Sürdürülebilir başarının peşinde olduklarını dile getiren Özen, altyapıya çok önem verdiklerini ifade etti.

Sualtı Sporları Edirne İl Temsilcisi Özkan Arsu da bahar kupasına katılan sporculara başarılar dileyerek, "Olimpik yüzme havuzumuzda ulusal, uluslararası birçok yarış düzenlendi. Yerli yabancı sporcularımızı çok iyi şekilde ağırladık. Havuzumuzdan memnun kalan kulüpler kamp yapmak için tekrar gelmek istediklerini belirttiler. Biz de gençlik spor il müdürü ve şube müdürlerimizin destekleri olduğu sürece sporcuları, kulüpleri en iyi şekilde ağırlamaktan mutluluk duyarız." şeklinde konuştu.

Çeşitli kategorilerde devam eden yarışlar pazar günü sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:40 Kaynak: AA

Edirne, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanlığı, Türkiye, Spor
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