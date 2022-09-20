SON 30 LİRASIYLA ALDIĞI KAZI-KAZAN KUPONUNA 2 MİLYON LİRALIK İKRAMİYE ÇIKTI - Son Dakika
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SON 30 LİRASIYLA ALDIĞI KAZI-KAZAN KUPONUNA 2 MİLYON LİRALIK İKRAMİYE ÇIKTI

20.09.2022 13:07

TOKAT'ta işçi emeklisi Dursun Koçyiğit (49), Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan şans oyunları bayisine giderek cebindeki son 30 lirasıyla aldığı Kazı-Kazan 'Milyonerler Kulübü' adlı kupondan 2 milyon lira ikramiye kazandı.

TOKAT'ta işçi emeklisi Dursun Koçyiğit (49), Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan şans oyunları bayisine giderek cebindeki son 30 lirasıyla aldığı Kazı-Kazan 'Milyonerler Kulübü' adlı kupondan 2 milyon lira ikramiye kazandı.
Tokat'ta yaşayan evli ve 2 çocuk babası Dursun Koçyiğit, dün akşam Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan şans oyunları bayisine giderek, cebinde kalan son 30 lirasıyla 'Milyonerler Kulübü' adı verilen Kazı Kazan kuponu satın aldı. Bayide aldığı kuponu kazımaya başlayan Koçyiğit, 2 milyon liralık ikramiye kazandığını gördü. Bayiye kuponu teyit ettiren Koçyiğit, büyük mutluluk yaşadı.
'SİGARA ALACAKTIM, KAZI KAZAN ALDIM'
Çok heyecanlı olduğunu belirten Koçyiğit, Çarşıya bir iş için geldim. Cebimde 30 lira param vardı. 'Bir tane 30'luk alayım, şansımı deneyeyim. Çıkarsa çıkar, çıkmaz ise şansa' dedim. Bir de baktım 2 milyon lira ikramiye çıktı. Çok heyecanlıyım. Hemen büfe görevlisinin yanına koştum. Ben de inanamadım, o da makineye okutunca öğrendik. İkramiye ile oğluma bir iş yeri açar, evlendiririm, arabasını alırım. Babalık görevimi yaparım. Ben devamlı oynamıyordum. Arada sırada oynarım. En son cebimde 30 lira param vardı. Onunla da sigara alacaktım. Büfede oynayıp oynamama konusunda kararsız kaldım. 'Nasipse çıkar' dedim ve oynadım diye konuştu. Büfe görevlisi Yücel Ergin ise, Arkadaş geldi buradan Kazı Kazan aldı. Bir tane verdim, ona da 2 milyon lira çıktı. O da heyecanlandı, biz de heyecanlandık dedi.
MİLYONERLER KULÜBÜ
'Milyonerler Kulübü'nde kazanmak için üstte yer alan 'Kazanan Numaralar' ve alt bölümdeki 'Numaralar' bölümü kazınıyor. Üst bölümde yer alan 'Kazanan Numaralar'dan herhangi biri alt bölümde yer alan numaralardan biriyle eşleştiriliyor. Eşleşen numaranın altında yazan tutar kadar ikramiyeyi kazanılıyor. (DHA)

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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Meydanı, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SON 30 LİRASIYLA ALDIĞI KAZI-KAZAN KUPONUNA 2 MİLYON LİRALIK İKRAMİYE ÇIKTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: SON 30 LİRASIYLA ALDIĞI KAZI-KAZAN KUPONUNA 2 MİLYON LİRALIK İKRAMİYE ÇIKTI - Son Dakika
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