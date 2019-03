Son 30 Yılın Teröre Katılımdaki En Düşük Sayısındayız"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Son 30 yılın teröre katılımdaki en düşük sayısındayız. 2018-2019 daha ötesi var, onlar ne kadar teröre katıyorsa biz onların 3,5 katı ikna edip terör örgütünü söküm söküm bozuyoruz. Şu anda psikolojik, fiili ve teknolojik olarak tarihinin en büyük darbelerini vuruyoruz. Peki ne olacak? Bu belediyelerden dağa adam gönderecekler. En çok nereden gönderdiklerini biliyor musunuz? Esenyurt'taki HDP ilçe teşkilatından." dedi.



Bakan Soylu, Rize'nin Fındıklı ilçesinde vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Batı, Avrupa ve Amerika gibi olmadığını, Osmanlı İmparatorluğu'nun 600 yıllık dünya idaresinde gittiği her yerde geriye sadece hakkaniyet ve adalet bıraktığını belirtti.



Doğu ve Güneydoğu'da artık 24 saat huzur olduğunu anlatan Soylu, "Öyle PKK gelecek de bir şeyler yapacak. O Türkiye geçti artık. Orada millete baskı kuracak, dağlarda olacak. 15 bin terörist vardı, 700'e düştü. Şimdi hiç merak etmeyin. Evlatlarımız orada Kato'da, Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'de, Faraşin'de, Tunceli'de bizim evlatlarımız onları kovalıyor, onlar sıçan gibi kaçıyor. Allah bizi şehitlerimize ve gazilerimize, onların ailelerine mahcup etmesin." ifadesini kullandı.



"Avucunu yalarsın sen avucunu"



Soylu, HDP'nin Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin açıklamalarına değinerek, şunları kaydetti:



"Bakın bunlar hafif bir şımarıklık buldu, dünyanın lafını peşi sıra söylemeye başlıyorlar. O bir tane adam var, adamın yüzünde meymenet yok. Hani bizim buralarda derler ya Allah adamın yüzünden rabbiyesini almış yani. HDP'nin Eş Başkanı Sezai Temelli, bakın ne diyor, 'Kürdistan'da biz kazanacağız, batıda da AKP'ye, MHP'ye kaybettireceğiz. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Adana'da, Muğla'da verilen bütün oylar Cizre'ye, Silopi'ye selam olacak' diyor. Hey gidi hey. Avucunu yalarsın sen avucunu. Bu millet on yıllardır bu yoldan geçti. PKK'ya destek veriyorlar diye 94 tane belediyelerini aldık, değil mi? Teröre destek veriyorlar, para pul adam taşıyorlar. Dağa adam gönderirsen o zaman seni belediyeye alırız diyorlar. ya kardeşini ya ağabeyini göndereceksin. Teröristin imkanlarının önünü açmak için her şeyi kullanıyorlardı. Bir sabah 08 operasyonuyla aldık bunu. Şimdi bunu bildikleri ve gördükleri için Kılıçdaroğlu başka bir şey yapmaya çalışıyor. Türkiye'nin önüne başka bir tezgahı getirmeye çalışıyor."



"PKK'yı ben mi soktum Meclis'e?"



Bakan Soylu, "Kılıçdaroğlu, PKK'ya taşıyıcı annelik yapıyor. Yapıyor mu, yapmıyor mu? 24 Haziran seçimlerinde PKK'yı ben mi soktum Meclis'e? Buradaki arkadaşlarım mı, MHP mi, AK Parti mi soktu? Kılıçdaroğlu, İYİ Parti ve Saadet Partisi zillet ittifakı soktular. Ben İçişleri Bakanı olarak Meclis'te bütçeyi tartışmaya gittim. Bakın bana ne diyor, 'Sizin askerleriniz, polisleriniz ve jandarmanız işgal askeridir, işgal jandarmasıdır.' Bakın orada şehit fotoğraflarını gösterdiler. Şimdi biz Fatih'e, Muhammet'e, Kader'e, Murat'a ne diyeceğiz? Biz buradaki evlatlarımıza ne diyeceğiz? 'Kusura bakma, siz şehit oldunuz ama şimdi PKK ile İYİ Partisi, CHP'si, Saadet Partisi, Kılıçdaroğlu'nun şemsiyesi altında anlaştılar, sizin şehitliğiniz de esas itibarıyla boşa gitmiş oldu' mu diyeceğiz? 94 tane belediyeyi görevden aldık. Her gün orada kaymakam ve valilerimizi ölümle tehdit ettiler, yiğit gibi durdular. Doğu ve Güneydoğu'nun makus talihini yendiler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde." diye konuştu.



Terörle mücadelede yaptıkları çalışmaları aktaran Soylu, şunları söyledi:



"Son 30 yılın teröre katılımdaki en düşük sayısındayız. 2018-2019 daha ötesi var, onlar ne kadar teröre katıyorsa biz onların 3,5 katı ikna edip, terör örgütünü söküm söküm bozuyoruz. Şu anda psikolojik, fiili ve teknolojik olarak tarihinin en büyük darbelerini vuruyoruz. Peki ne olacak? Bu belediyelerden dağa adam gönderecekler. En çok nereden gönderdiklerini biliyor musunuz? Esenyurt'taki HDP ilçe teşkilatından. Şimdi belediye meclis üyeleri vasıtasıyla 'Biz buradayız' diyecekler, 'Hadi bakalım siz dağa gidin, arkanızda biz varız.' O zaman yaptığımız iş neye yarayacak? Gene camilerimizi mi, okullarımızı mı, kütüphanelerimizi mi yakacaklar? Bunlara bu fırsatı vermeyin, bir evladınız olarak söylüyorum."



Soylu, DHKP-C terör örgütünün bazı dönemlerde Karadeniz'e de musallat olduğunu belirterek, "Hiç rahatsız olmayın. DHKP-C terör örgütünün illerde yöneticileri varsa size özetle bilanço sunayım. Aklınızda kalacaktır. ya ölüdür ya da tutukludur." dedi.



Türkiye'de yüklü miktarda uyuşturucu satışını engellediklerine de değinen Bakan Soylu, "260 ton bonzai satacaklardı bir seferde. Biz Müslümanız. Geleneğimiz var, göreneğimiz var. Onların satıcılarını da patronlarını da yedi kat yerin dibine sokmazsak, Allah bunun hesabını bizden sorsun." ifadesini kullandı.



Uyuşturucu satıcısı, mafya herkesin ayağına bastıklarını vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:



"275 mafya örgütünü tasfiye ettik sadece 2018 yılında. Ben öyle mafya tafya anlamam. Kim milletimize musallat olursa milletimiz adına hesabını sorarız. Şöyle bir Türkiye istiyoruz. Hanımefendiler, annelerimiz çocuklarını okula gönderdiği zaman kafalarında bir şeyin kalmayacağı, geri dönüşlerinde sorun olup olmayacağını tartışmayacağı, sabahleyin camiye giden amcalarımız huzur içinde gidip geleceği, esnafımızın dükkanını açarken kimsenin kendisine musallat olmayacağı dünyanın en güvenli ülkesi olacağız. Türkiye'nin en güvenli şehirlerini kuruyoruz."



"Bu PKK'yı sakın Fındıklı'ya bulaştırmayasınız." ifadesini kullanan Soylu, "Bulaştırmazsınız, değil mi? Bunlar Karadeniz'e terörist sızdırmışlardı, hatırlıyorsunuz. Burada bir iki tane kalmıştı öldürmediğimiz. Kırmızısını, sarısını, yeşilini hepsini derdest etmiştik. Olan da kaçmıştı. Birisinin ayağı kopuk, birisinin gözü çıkık kaçmışlar." değerlendirmesini yaptı.

