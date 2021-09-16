Son 30 yılın yağış rekoru kırıldı - Son Dakika

Eskişehir'de geçtiğimiz Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı yağışı, 1991-2020 yılları ortalamasının çok üstüne çıkarken, dün uzun süre devam eden yağmur yağışı ile de son 30 yılın rekoru kırıldı.

Eskişehir'de geçtiğimiz gün Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nce yapılan kuvvetli yağış uyarısının ardından sağanak yağmur il genelinde etkisini gösterdi. Tüm gün etkisini gösteren yağışlar Eskişehir'in hemen her yerinde hayatı olumsuz etkilerken istatistik verilerini ise adeta alt üst etti. Geçtiğimiz 30 yılda Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarının ortalama yağış miktarının toplamı neredeyse 24 saat içinde ölçüldü. 1991-2020 yılları arasında ortalama verilere göre metrekareye Temmuz ayında 12,5 kilogram, Ağustos ayında 15,7 kilogram, Eylül ayında ise 16 kilogram yağış düştü. Son 30 yıldaki 3 aylık veri ortalama toplamı ise 44,2 kilogram olarak ölçüldü.

Fakat bu veriler 2021 yılı ortalamalarına göre Temmuz ayında 12,0 kilogram, Ağustos ayında 0,4 kilogram olarak ölçüldü. Eylül ayının ilk 15 gününde ise bu veri ortalaması 53,9 kilograma ulaştı. 2021 yılının Temmuz, Ağustos ve 15 günlük Eylül ayı ortalamaları toplamı 66,3 kilogramı bulmuş oldu.

1991 ile 2020 yıllarının 3 aylık ortalama toplamı 44,2 kilograma ulaşırken, 2021 yılı Eylül ayında 14 ve 15 Eylül günlerinde metrekareye 40,8 kilogram yağış düştü. 14 Eylül'de metrekareye 15,8 kilogram ve 15 Eylül'de ise metrekareye 25 kilogram düşen yağış miktarı, son 30 yılın 3 aylık ortalamaları toplamına yaklaşmış oldu.

(Ali Furkan Çetiner-İHA)