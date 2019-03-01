Son Dakika Haberleri: Son 4 Maçta Fenerbahçe'ye Kaybetmedi

Son 4 Maçta Fenerbahçe'ye Kaybetmedi

57 dakika önce

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı son 4 maçın tamamını kazandı ve 1 de kupa sevinci yaşadı.

Son 4 Maçta Fenerbahçe'ye Kaybetmedi, System.String[]
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı son 4 maçın tamamını kazandı ve 1 de kupa sevinci yaşadı. Buruk, Fener'e karşı toplamda ise 9 kez karşılaştı ve 4'er galibiyet ve mağlubiyet aldı. Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, yarın Ülker Stadyumu'nda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Bu sezon istediği sonuçları almakta zorlanan sarı-lacivertliler ile ligin ikinci yarısının flaş ekibi Rize kozlarını paylaşacak. Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Okan Buruk ile başarılı performans göstererek düşme hattından uzaklaştı. Buruk'un takımları Fenerbahçe'ye karşı son maçlarda üstün.

5 TAKIMLA FENERBAHÇE KARŞI OYNADI

Okan Buruk, Fener'e karşı Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor ve Çaykur Rizespor'u çalıştırdığı dönemlerde rakip oldu. Toplam 9 kez sarı-lacivertliler ile karşılaşan genç teknik adam, sahadan 4 kez galip ayrıldı, 4 kez de mağlup oldu. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'ye karşı son 4 maçtan da galip ayrılan Okan Buruk'un öğrencileri, 1 de rakibinin elinden Ziraat Türkiye Kupası'nı aldı. Okan Buruk'un teknik direktör olarak Fenerbahçe'ye karşı oynadığı maçlar şöyle: Elazığspor: 1 - Fenerbahçe: 1 (Süper Lig) Fenerbahçe: 1 - Gaziantepspor: 0 (Süper Lig) Gaziantepspor: 0 - Fenerbahçe: 5 (Süper Lig) Fenerbahçe: 2 - Sivasspor: 1 (Süper Lig) Fenerbahçe: 3 - Akhisarspor: 1 (Süper Lig) Akhisarspor: 3 - Fenerbahçe: 2 (Türkiye Kupası) Akhisarspor: 1 - Fenerbahçe: 0 (Süper Lig) Fenerbahçe: 2 - Akhisarspor: 3 (Süper Lig) Çaykur Rizespor: 3 - Fenerbahçe: 0 (Süper Lig)

(Oğuzhan Ort/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:16 Kaynak: İHA

Çaykur Rizespor, Okan Buruk, Fenerbahçe, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe'nin Eski Oyuncusu Josef de Souza, Brezilya'ya Dönüyor! Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'dan Euroleague'e Fenerbahçe Çağrısı

Şenol Güneş, A Milli Takımdan Yıllık 3,2 Milyon Euro Alacak Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal: Önümüzdeki Sezon Son 50 Yılın En İyi Fenerbahçe'sini İzleteceğiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 14:13:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Son 4 Maçta Fenerbahçe'ye Kaybetmedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]