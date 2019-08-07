Son Dakika Haberleri: Son 4 senede dünyanın en çok kazanan kadın sporcusu Serena Williams oldu
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Son 4 senede dünyanın en çok kazanan kadın sporcusu Serena Williams oldu

33 dakika önce

Dünyaca ünlü iş ve ekonomi dergisi Forbes'un dünyanın en çok kazanan kadın sporcularıyla ilgili yaptığı listede ABD'li tenisçi Serena Williams 4'üncü kez zirvede yer aldı. Listenin ilk 10 isminin tamamını tenisçilerin oluşturması dikkat çekti.

Son 4 senede dünyanın en çok kazanan kadın sporcusu Serena Williams oldu, System.String[]
Dünyaca ünlü iş ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi dergisi Forbes'un dünyanın en çok kazanan kadın sporcularıyla ilgili yaptığı listede ABD'li tenisçi Serena Williams 4'üncü kez zirvede yer aldı. Listenin ilk 10 isminin tamamını tenisçilerin oluşturması dikkat çekti.

Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan 37 yaşındaki Williams, 29,2 milyon dolarlık geliriyle son bir yılda en fazla kazanan kadın sporcu oldu. Wiiliams dünya tek kadınlar (WTA) sıralamasında 9. konumda bulunuyor.
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Serena Williams, Williams, Ekonomi, Forbes, Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:56 
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