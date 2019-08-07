Son 4 senede dünyanın en çok kazanan kadın sporcusu Serena Williams oldu
33 dakika önce
Dünyaca ünlü iş ve ekonomi dergisi Forbes'un dünyanın en çok kazanan kadın sporcularıyla ilgili yaptığı listede ABD'li tenisçi Serena Williams 4'üncü kez zirvede yer aldı. Listenin ilk 10 isminin tamamını tenisçilerin oluşturması dikkat çekti.
Dünyaca ünlü iş ve Ekonomi
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dergisi Forbes
'un dünyanın en çok kazanan kadın sporcularıyla ilgili yaptığı listede ABD'li tenisçi Serena Williams
4'üncü kez zirvede yer aldı. Listenin ilk 10 isminin tamamını tenisçilerin oluşturması dikkat çekti.
Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan 37 yaşındaki Williams, 29,2 milyon dolarlık geliriyle son bir yılda en fazla kazanan kadın sporcu oldu. Wiiliams dünya tek kadınlar (WTA) sıralamasında 9. konumda bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:56
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