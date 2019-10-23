Son Dakika Haberleri: Son 4 yılda PKK ile girilen çatışmalar ve terör saldırılarının bilançosu
Son Dakika Dünya Son 4 yılda PKK ile girilen çatışmalar ve terör saldırılarının bilançosu

Son 4 yılda PKK ile girilen çatışmalar ve terör saldırılarının bilançosu

23 dakika önce

Türkiye ile PKK terör örgütü arasındaki çözüm sürecinin son bulmasıyla yeni bir döneme girildi. Tekrar silahların konuşmaya başladığı 2015'ten beri, her iki tarafın verdiği kaybın yanında çok sayıda sivil de hayatını kaybetti.

Son 4 yılda PKK ile girilen çatışmalar ve terör saldırılarının bilançosu, System.String[]

Türkiye ile PKK ile çözüm sürecinin son bulmasıyla 2015 yılının yaz aylarında yeni bir döneme girildi. Silahların yeniden konuşmaya başladığı 2015'ten beri her iki tarafın verdiği kaybın yanında çok sayıda sivil de hayatını kaybetti.


Uluslararası Kriz Grubu'nun hazırladığı rapora göre 20 Temmuz 2015'ten 4 Ekim 2019'a kadar 4 bin 686 kişi çatışmaların veya terör saldırılarının kurbanı oldu.

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Türkiye, PKK, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 01:43 
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