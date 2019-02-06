Son 4 yılda sıcaklık rekoru kırıldı
29 dakika önce
Dünya Meteoroloji Örgütü, son dört yılın, meteorolojik kayıtlarının tutulmaya başlanmasından bu yana üst üste en sıcak yıllar olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.
Dünya Meteoroloji Örgütü, son dört yılın, meteorolojik kayıtlarının tutulmaya başlanmasından bu yana üst üste en sıcak yıllar olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:50
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