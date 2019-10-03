Son Dakika Haberleri: Son 4 yılın en iyisi!
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Son 4 yılın en iyisi!

25 dakika önce

Sarı lacivertliler, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilginin yanı sıra 11 gol atıp, kalesinde 6 gol gördü.

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Sarı lacivertliler, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilginin yanı sıra 11 gol atıp, kalesinde 6 gol gördü. Alanyaspor'un ardından 2. basamakta yer alan Fenerbahçe, 20182019'un ilk 6 haftasında 13. sırada ve sadece 7 puanda kalmıştı.


Kötü günler geride kaldı


2017-2018 sezonunda yine 11 puan toplamasına rağmen puan durumunun 4. basamağında kalan sarı lacivertliler, 14 gol atıp 10 gol yemişti. Toplamda ilk 6 maçta 8 puan topladığı 2016-2017'ye de istediği gibi giriş yapamayan Fenerbahçe, o dönem 9. sırada kendine yer bulmuştu. Bu sezondan daha iyi olan performans, 20152016 sezonunda gerçekleşti. Kanarya, 6 maçta 13 puan alıp, ikinci olmuştu.

Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 08:41 
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