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Son 49 yılın en yoğun yağışını alan Diyarbakır'da karla mücadele sürüyor - Son Dakika

Son 49 yılın en yoğun yağışını alan Diyarbakır'da karla mücadele sürüyor

21.01.2022 13:57
Son 49 yılın en yoğun yağışını alan Diyarbakır'da karla mücadele sürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, son 49 yılın en yoğun kar yağışının görüldüğü kentte karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, son 49 yılın en yoğun kar yağışının görüldüğü kentte karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların olumsuz hava koşulları nedeniyle herhangi bir mağduriyet yaşamaması için kent merkezi ve ilçelerde karla mücadele çalışmaları yürütüyor.

Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, kent merkezi ve kırsal ilçelerde 101 araç ve 180 personelle 24 saat esasına göre yürüttüğü çalışmalarda trafik ve yaya güvenliği için buzlanmalara karşı tuzlama, kar temizleme ve yol açma çalışması yapıyor.

Çevre Koruma ve Kontrol ile Park ve Bahçeler Daire başkanlıklarından ekipler, cadde ve bulvarlarda iş makineleriyle yürüttükleri çalışmaların yanı sıra vatandaşların yoğun olarak kullandıkları kaldırımları ve yaya üst geçitlerini de kardan temizledi.

Hastalar kurtarıldı

Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri gelen ihbar üzerine Ergani ilçesi Caferan Mahallesi'nde aniden rahatsızlanan 40 günlük bebeğin hastaneye ulaştırılması için seferber oldu.

Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolu 3 saat süren çalışma sonucu greyder ve loderle açan ekipler, bebeği iş makinesi ile ana yola çıkararak burada bekleyen ambulansa ulaştırdı.

Bebek Ergani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Silvan ilçesinin Arı Mahallesi'nde ise rahatsızlanan 50 yaşındaki Alican Karaköz'e ulaşmak için ekipler yoğun bir çalışma yürüttü. Uzun uğraşlar sonucu yol ulaşıma açılarak Karaköz ambulansla hastaneye götürüldü.

1860 çağrının tamamı karşılandı

Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesiyle ilgili taleplerini 7 gün 24 saat esasıyla hizmet veren Alo 153 hattına bildiriyor.

Belediyenin ilçe belediyeleriyle koordineli yürüttüğü çalışmalarla, kent merkezi ve kırsaldan gelen 1860 çağrı ilgili birimlere anında iletilerek, vatandaşların sorunları çözüldü..

Barınma imkanı olmayan 30 kişi otellere yerleştirildi

Soğuk havada vatandaşların mağdur olmaması için özel ekip oluşturan Zabıta Daire Başkanlığı, 24 saat boyunca parklarda, banklarda, duraklarda, sokaklarda, caddelerde ve otogarda devriye gezdi.

Ekipler, 19 Ocak'tan bu yana yürütülen çalışmalar sonucu tespit ettiği barınma imkanı olmayan 30 kişiyi Büyükşehir Belediyesinin anlaşmalı olduğu otellere yerleştirdi.

"Can dostlar"a mama desteği

Belediye, sokak hayvanları için kentin belirli noktalarına 3 günde 1 ton 700 kilogram mama bıraktı.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, gece hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düştüğü kentte sokakta yaşayan hayvanları da yalnız bırakmıyor.

20 personelden oluşan 5 ekip, merkez Yenişehir, Kayapınar, Bağlar ve Sur ilçelerinde belirlenen noktalara mama bırakarak, hayvanların beslenmesini sağlıyor.

Karşılaştıkları kedi ve köpekleri elleriyle besleyen ekipler, cadde ve sokaklara 3 günde köpekler için 900 kilogram, kediler için 750 kilogram, kuşlar için de 50 kilogram yem bıraktı.

Kırsaldaki kuşlara yem bırakılması için yürütülen çalışmalara Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti.

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Ergani, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son 49 yılın en yoğun yağışını alan Diyarbakır'da karla mücadele sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son 49 yılın en yoğun yağışını alan Diyarbakır'da karla mücadele sürüyor - Son Dakika
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