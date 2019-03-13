Son 5 Ayda 2 Uçağı Düşen Boeing'ten Açıklama

Boeing, son 5 ayda 2 uçağının düşmesiyle birlikte birçok ülkenin 737 MAX modelini uçuşa yasaklaması üzerine açıklamada bulundu.

Boeing, son 5 ayda 2 uçağının düşmesiyle birlikte birçok ülkenin 737 MAX modelini uçuşa yasaklaması üzerine açıklamada bulundu. Şirket uçağın güvenli olduğunu, yeni bir yazılım güncellemesinin de yapıldığını kaydetti.



Boeing, son 5 aydaki 2 uçak kazasının ardından model 737-8 MAX ve 737-9 MAX uçaklarının, birçok ülke tarafından uçuşa yasaklanması üzerine açıklama yapıldı. Açıklamada, uçağın güvenli olduğu vurgulanarak, "Son birkaç aydır, zaten güvenli olan bir uçağı daha da güvenli hale getirmek için bir uçuş kontrol yazılım güncellenmesi geliştirmektedir" ifadesi kullanıldı. Uçuş güvenliğinin daima birinci öncelik olduğu ifade edilen açıklamada, "737 MAX, kendilerini bütünüyle işlerine adamış yetenekli çalışanlarımızın tasarladığı, ürettiği ve destek sağladığı güvenli bir uçaktır" denildi.



"Geliştirme FAA ile işbirliği içinde yapılmaktadır"



Firma, 737-8 MAX ve 737-9 MAX uçaklarının son birkaç aydır uçuş kontrol yazılım güncellenmesi üzerinde çalışıldığını kaydederek, yazılım güncellemesinin geliştirilmesi, planlanması ve sertifikasyonu için ABD Federal Havacılık Kurulu (FAA) ile yakın iş birliği içinde çalıştığı ifade edildi. Bu güncellemenin, müşterilerden alınan geri bildirimlerle yapıldığı söylenen açıklamada, güncellemenin gelecek haftalarda tüm 737 MAX filosuna uygulanmak üzere yayınlanacağı bildirildi.



"Pilot, her zaman uçuş kontrol kaidesine müdahale edebilir"



Açıklamada, Boeing'in yayınladığı 737 MAX Uçuş Ekibi Operasyonları Manueli'nde (FCOM), çok düşük bir ihtimal dahi olsa, bir hücum açısı (AOA) sensöründen doğru olmayan bir veri alınması halinde, bu durumu güvenli bir şekilde yönetebilmek için halihazırda var olan sürecin ana hatlarıyla tanımlandığı aktarıldı. Pilotun, "elektrik trim" ya da "manuel trim" kullanarak her zaman uçuş kontrol kaidesine müdahale edebildiğinin aktarıldığı açıklamada, "Uçuş kontrol kaidesi, 6 Kasım 2018'de yayınlanan Operasyon Manueli Bülteninde (OMB) belirtildiği gibi, mevcut 'runaway stabilizer' prosedürünün kullanımıyla da kontrol edilebilir" ifadesi kullanıldı.



"737 MAX'ın güvenilirliğine inancımız tamdır"



Açıklamada 737 MAX modelinin güvenilir olduğu defalarca vurgulanarak, "Müşterilerimizin ve sivil havacılık otoritelerinin kendi pazarları için en uygun olduğuna inandıkları kararları almalarını anlıyoruz. Onlarla, filolarını güvenle işletmeleri için ihtiyaç duydukları tüm bilgileri sağlamak üzere yakın temasımızı sürdürüyoruz. ABD Federal Havacılık Kurumu halihazırda yeni bir önlem istememektedir ve var olan bilgiler ışığında operatörlere yeni bir kılavuz göndermemizi gerektirecek bir durum bulunmamaktadır" denildi. - CHICAGO

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