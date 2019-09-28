Son Dakika Haberleri: Son 5 derbi berabere bitti
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Son 5 derbi berabere bitti

18 dakika önce

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son oynanan 5 derbi berabere sonuçlandı.

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son oynanan 5 derbi berabere sonuçlandı.


Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. İki takım arasında son yıllarda oynanan derbilerde olduğu gibi sonuç değişmedi. Bu karşılaşma ile birlikte iki takım arasında oynanan son 5 derbi berabere sona erdi.


Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son 5 maç şöyle:


22.10.2017 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0


17.03.2018 Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0


02.11.2018 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2


14.04.2019 Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1


28.09.2019 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0 - İSTANBUL

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 10:14 Kaynak: İHA
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