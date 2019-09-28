Son 5 derbi berabere bitti

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son oynanan 5 derbi berabere sonuçlandı.



Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. İki takım arasında son yıllarda oynanan derbilerde olduğu gibi sonuç değişmedi. Bu karşılaşma ile birlikte iki takım arasında oynanan son 5 derbi berabere sona erdi.



Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son 5 maç şöyle:



22.10.2017 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0



17.03.2018 Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0



02.11.2018 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2



14.04.2019 Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1



28.09.2019 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0 - İSTANBUL