Son 5 sezonun en kötü Beşiktaş'ı! - Son Dakika
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Son 5 sezonun en kötü Beşiktaş'ı!

6 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'de de 6 yenilgi alırken, 18. haftalar itibariyla son 14 sezonun en kötü istatistiğini yakaladı.

Son 5 sezonun en kötü Beşiktaş'ı!, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'de de 6 yenilgi alırken, 18. haftalar itibariyla son 14 sezonun en kötü istatistiğini yakaladı.


2005-06 sezonundan sonra ilki yaşadı


Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında evinde Sivas'a 2-1 kaybeden Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde zor günler yaşıyor... Bu sezon 27 maçta 13. yenilgisini alan siyah beyazlılar, son sezonların en kötü performansını sergiliyor. 2014-2015 sezonunda 51 karşılaşmada 13 kez kaybeden Kartal, 2019-2020'de şimdiden bu mağlubiyet sayısına ulaştı. Şenol Güneş ile 2015-2016'da 49 mücadelede 10 kez yenilen Beşiktaş, sonraki sezon 54 maçta 6 mağlubiyet aldı. 207-2018'de 51 maçta 10 kez yenilen Beşiktaş, geçen sezon 46 maçı 11 yenilgiyle tamamladı.


Avrupa Ligi'nde hayal kırıklığı


Kartal bu sezon Avrupa Ligi'nde bir kez kazanıp 5 maçtan yenilgiyle ayrıldı. Siyah beyazlılar, Avcı ile bu sezon karşılaşmaların 11'ini kazanabildi, 3 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Kartal, Süper Lig'deki 18 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi alan alırken, Avrupa Ligi'nde ise sadece bir kez kazanıp, 5 defa mağlup oldu. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise yine bir kez rakiplerine üstünlük kurup, 2 yenilgi aldı.


Beşiktaş Spor Kulübü, Beşiktaş, Kartal, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 08:31 
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