Son 5 yılda 80 grevi ziyaret etti! Bu yüzden reklam anlaşmaları bozuldu! Haluk Levent umursamıyor: Sırada Yemeksepeti var! - Son Dakika

Migros'un Esenyurt'taki deposunda çalışan işçilerin 3 Şubat'tan beri devam eden grev, Haluk Levent'in arabuluculuğuyla bitmişti.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, bugünkü köşe yazısında Haluk Levent ile yaptığı görüşmeyi yazdı.

"İŞÇİLERİN KARARLILIĞI OLMASA ÇÖZÜLMEZDİ"

Haluk Levent, süreçle ilgili şunları söyledi:

"Geçen yıl da Migros işçileri için arabulucu olmuştum, o da çözüme kavuşmuştu. Ben yıllardır Migros işçisiyle birlikteyim. Önceki grevlerde yağmur altında şarkılar söyledim. "Bir şarkıcı çözdü"ye indirgenmesini tuhaf buluyorum. Sendika ve işçilerin kararlı duruşu olmasa çözülmezdi".

"İKİ TARAF DA ARABULUCU OLMAMI İSTEDİ"

"Ortalık gergindi. Gerginlik çözümsüzlüğe gidiyordu. İki tarafa da "Arabulucu olmamı ister misiniz?" dedim. "Lütfen" dediler. Hem Migros'a gittim hem işçilere... Dokuz gün görüşmelerle ve telefon trafiğiyle geçti. Dün (Önceki gün) " Ahbap'ta buluşalım" dedim. Sekiz buçuk saat aralıksız tartışmadan sonra sorunu çözdük."

Levent, "(Görüşmeler) Hiç kopma aşamasına geldi mi?" sorusuna, "Üç kez. Bizde Gül abla var. "Abla hemen kahve yolla, lokum getir, burası darmadağın oluyor" dedim" diye yanıt verdi.

"GREVE GİTTİĞİM İÇİN REKLAM KAYBETTİM"

"Sınıf bilinci olan bir sanatçının bu işi çözmek için uğraşması kadar doğal bir şey yok" diyen Levent, şöyle devam etti:

"Bazı iş yerlerinde greve gittiğim için reklam kaybettiğim oldu. Bu bir risktir. Riske giren sanatçı bunları yitirecek bazen. Son beş yılda 80'e yakın greve gittim. İnsanlara şarkılar söyledim. Emek bilinciyle yaklaşıyorum."

Levent, Yemeksepeti eylemlerinde de arabuluculuk yapabileceğini belirterek, "Sırada Yemeksepeti var. Ona başlamayı düşünüyorum. Her an Yemeksepeti'ni gitarla basabilirim. "Haluk abiniz geldi ulan, ne oluyor, şu işi çözelim" demeyi düşünüyorum" diye konuştu.