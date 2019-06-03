Son Dakika Haberleri: Son 5 yılda stratejik ve büyük ölçekli yeni yatırım sayısı 54 oldu
Son Dakika Ekonomi Haber

Son 5 yılda stratejik ve büyük ölçekli yeni yatırım sayısı 54 oldu

18 dakika önce

Stratejik ve büyük ölçekli yatırımların teşviki programı kapsamında, tamamı yeni yatırım olan son 5 yılda 54 yatırımcı teşvik belgesi aldı.

Son 5 yılda stratejik ve büyük ölçekli yeni yatırım sayısı 54 oldu, System.String[]
Stratejik ve büyük ölçekli yatırımların teşviki programı kapsamında, tamamı yeni yatırım olan son 5 yılda 54 yatırımcı teşvik belgesi aldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 07:23 
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sebze ve meyve fiyatları vatandaşların yüzünü güldürdü İstanbul Havalimanı'nda 10 milyonuncu yolcuya sürpriz karşılama Adıyaman'da bayramların vazgeçilmezi olan taplama için ustalar yoğun mesai harcıyor Çinliler Maraş dondurmasına merak saldı! Ülkelerinde dondurmacı açıyorlar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 07:41:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Son 5 yılda stratejik ve büyük ölçekli yeni yatırım sayısı 54 oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]