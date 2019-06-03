Son 5 yılda stratejik ve büyük ölçekli yeni yatırım sayısı 54 oldu
18 dakika önce
Stratejik ve büyük ölçekli yatırımların teşviki programı kapsamında, tamamı yeni yatırım olan son 5 yılda 54 yatırımcı teşvik belgesi aldı.
Stratejik ve büyük ölçekli yatırımların teşviki programı kapsamında, tamamı yeni yatırım olan son 5 yılda 54 yatırımcı teşvik belgesi aldı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 07:23
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