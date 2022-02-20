Son 5 yılda trafik cezası yemeyen ve kazaya karışmayan sürücülere plaket - Son Dakika

Antalya'da, son 5 yılda trafik cezası yememiş ve herhangi bir trafik kazasına karışmamış 3 sürücüye, plaket takdim edildi.

İçişleri bakanlığınca başlatılan "Bu Yolda Hep Birlikteyiz Projesi" kapsamında İbradı İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan etkinlikte, denetimler esnasında son 5 yıl içerisinde ceza yememiş, trafik kazasına karışmamış sürücülere plaket takdim edildi. Aksu ilçe Kaymakamlığında icra edilen etkinlikte Cumhurbaşkanlığı Karayolu Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planında belirtilen hedefler ile 2021 yılı trafik değerlendirmesinin yapıldığı program sonunda; bilinçli ve duyarlı sürücüler Dilek Yılmaz, Halil Gökmen, Yılmaz Oymak'a, Aksu Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Aksu İlçe Jandarma Komutanı J.Ütğm. Hulisi Mehmet Müdük ve Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Kısmı personelince plaket takdim edildi. - ANTALYA