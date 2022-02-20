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Son 5 yılda trafik cezası yemeyen ve kazaya karışmayan sürücülere plaket - Son Dakika

Son 5 yılda trafik cezası yemeyen ve kazaya karışmayan sürücülere plaket

20.02.2022 15:25
Son 5 yılda trafik cezası yemeyen ve kazaya karışmayan sürücülere plaket

Antalya'da, son 5 yılda trafik cezası yememiş ve herhangi bir trafik kazasına karışmamış 3 sürücüye, plaket takdim edildi.

Antalya'da, son 5 yılda trafik cezası yememiş ve herhangi bir trafik kazasına karışmamış 3 sürücüye, plaket takdim edildi.

İçişleri bakanlığınca başlatılan "Bu Yolda Hep Birlikteyiz Projesi" kapsamında İbradı İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan etkinlikte, denetimler esnasında son 5 yıl içerisinde ceza yememiş, trafik kazasına karışmamış sürücülere plaket takdim edildi. Aksu ilçe Kaymakamlığında icra edilen etkinlikte Cumhurbaşkanlığı Karayolu Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planında belirtilen hedefler ile 2021 yılı trafik değerlendirmesinin yapıldığı program sonunda; bilinçli ve duyarlı sürücüler Dilek Yılmaz, Halil Gökmen, Yılmaz Oymak'a, Aksu Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Aksu İlçe Jandarma Komutanı J.Ütğm. Hulisi Mehmet Müdük ve Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Kısmı personelince plaket takdim edildi. - ANTALYA

Son 5 yılda trafik cezası yemeyen ve kazaya karışmayan sürücülere plaket
Son 5 yılda trafik cezası yemeyen ve kazaya karışmayan sürücülere plaket
Son 5 yılda trafik cezası yemeyen ve kazaya karışmayan sürücülere plaket

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Son 5 yılda trafik cezası yemeyen ve kazaya karışmayan sürücülere plaket Son 5 yılda trafik cezası yemeyen ve kazaya karışmayan sürücülere plaket Son dakika gündem: Alanya'da 4 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı Son dakika gündem: Alanya'da 4 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı 150 kilo bakır kablo çalan 4 şüpheli yakalandı 150 kilo bakır kablo çalan 4 şüpheli yakalandı

Hisarcık, Jandarma, Antalya, İbradı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son 5 yılda trafik cezası yemeyen ve kazaya karışmayan sürücülere plaket - Son Dakika


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