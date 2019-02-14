Son 5 yılda yüksek teknolojide 107.6 milyar dolar açık verdik
29 dakika önce
2013-2018 yılları arasında, yüksek teknolojili ürün ihracatı 25 milyar 826 milyon dolar olmasına rağmen, bu kategoride yapılan ithalat ise 133 milyar 459 milyon dolar oldu.
2013-2018 yılları arasında, yüksek teknolojili ürün ihracatı 25 milyar 826 milyon dolar olmasına rağmen, bu kategoride yapılan ithalat ise 133 milyar 459 milyon dolar oldu. 5 yıllık dönemde Türkiye
'nin verdiği ticaret açığı 107 milyar 633 milyon dolara yükseldi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:00
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