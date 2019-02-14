Son Dakika Haberleri: Son 5 yılda yüksek teknolojide 107.6 milyar dolar açık verdik

Son 5 yılda yüksek teknolojide 107.6 milyar dolar açık verdik

29 dakika önce

2013-2018 yılları arasında, yüksek teknolojili ürün ihracatı 25 milyar 826 milyon dolar olmasına rağmen, bu kategoride yapılan ithalat ise 133 milyar 459 milyon dolar oldu.

Son 5 yılda yüksek teknolojide 107.6 milyar dolar açık verdik, System.String[]
2013-2018 yılları arasında, yüksek teknolojili ürün ihracatı 25 milyar 826 milyon dolar olmasına rağmen, bu kategoride yapılan ithalat ise 133 milyar 459 milyon dolar oldu. 5 yıllık dönemde Türkiye'nin verdiği ticaret açığı 107 milyar 633 milyon dolara yükseldi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:00 

Türkiye, Ekonomi
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