Son 50 yılda çocuk nüfusun toplam nüfusa oranı yüzde 21 azaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Son 50 yılda çocuk nüfusun toplam nüfusa oranı yüzde 21 azaldı - Son Dakika

Son 50 yılda çocuk nüfusun toplam nüfusa oranı yüzde 21 azaldı

6 saat önce

2019 yılındaki Türkiye'deki çocuk nüfusun toplam nüfusa oranı yüzde 27,5 olurken, 0-17 yaş arasında 22 milyon 876 bin 798 çocuk nüfusu olduğu kaydedildi.

Son 50 yılda çocuk nüfusun toplam nüfusa oranı yüzde 21 azaldı, System.String[]

2019 yılındaki Türkiye'deki çocuk nüfusun toplam nüfusa oranı yüzde 27,5 olurken, 0-17 yaş arasında 22 milyon 876 bin 798 çocuk nüfusu olduğu kaydedildi. Geçmiş yıllara bakıldığında ise 1970 yılında toplam nüfusun yüzde 48,5'ini 0-17 arasındaki çocuklar oluştururken, 1990 yılında bu oranın yüzde 41,8 olduğu saptandı. Son 50 yılda çocuk nüfusun toplam nüfusa oranının yüzde 21 azalış kaydettiği görüldü.


Medya takip kurumu Ajans Press, çocuklar ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve ITS Medya'nın dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl çocuklar ile alakalı basına 351 bin 532 haber yansıdığı tespit edildi. Geçmiş yıllara bakıldığında ise 2018 yılında çocuklar ile çıkan haber adedinin 460 bin 431 haber olduğu görülürken, 2017 yılında bu sayının 422 bin 723 olduğu kaydedildi. Son bir ayda çıkan haber başlıkları incelendiğinde ise 20 yaş altına gelen sokağa çıkma yasağının en çok konuşulan haber başlığı olduğu tespit edildi.


En fazla çocuk nüfusu Şanlıurfa'da


Ajans Press'in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2019 yılındaki Türkiye'deki çocuk nüfusun toplam nüfusa oranı yüzde 27,5 olurken, bu oranın 22 milyon 876 bin 798 çocuğa tekabül ettiği saptandı. Geçen yıllara bakıldığında çocuk nüfusunun azaldığı görülürken, 2018 yılında yüzde 28 olan bu oranın, 1990 yılında yüzde 41,8, 1970 yılında ise yüzde 48,5 olduğu saptandı. Çocuk nüfusu 0-17 yaş arasındaki kişileri kapsarken, çocuk nüfusunun en yüksek olduğu il yüzde 48,5 ile Şanlıurfa olarak kaydedildi. Buna karşı en düşük çocuk nüfusunun olduğu il yüzde 17,1 Tunceli oldu. - İSTANBUL

Türkiye, Ajans, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 10:56 Kaynak: İHA

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