Üye Girişi
Son 50 yılın en sıcak ikinci temmuzu yaşandı - Son Dakika

Son 50 yılın en sıcak ikinci temmuzu yaşandı

10.08.2021 13:23
Son 50 yılın en sıcak ikinci temmuzu yaşandı, System.String[]

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün raporlarına göre, Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınlarının yaşandığı temmuz ayı, son 50 yılın en sıcak ikinci ayı olarak kayıtlara geçti.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün raporlarına göre, Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınlarının yaşandığı temmuz ayı, son 50 yılın en sıcak ikinci ayı olarak kayıtlara geçti. Uzun yıllar temmuz ayı ortalama sıcaklığı 24.5 derece iken, 2021 Temmuz ayı 26.3 derece olarak gerçekleşti. Son 50 yılın en yüksek sıcaklık ortalamasının gerçekleştiği temmuz ayı ise 26.5 ile 2000 yılında yaşanmıştı.

İlk olarak Manavgat'ta başlayan ve sonrasında çevresindeki birçok ilçede, Muğla'nın birçok bölgesiyle Adana, Mersin, İzmir, Aydın, Isparta gibi birçok ilde binlerce hektar ormanlık alan ve birçok yerleşim merkezinde yaşam alanlarının yok olmasına neden olan orman yangınlarının yaşandığı temmuz ayı, son 50 yılın en sıcak ikinci temmuz ayı oldu. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkilerini ciddi ölçüde hissettirdiği 2021 yılında, mart ayı haricindeki geride kalan tüm aylar hem uzun yıllar hem de geçen yıl sıcaklık ortalamalarının üzerinde yaşandı. Son 50 yılın en yüksek sıcaklık ortalamasının gerçekleştiği temmuz ayı ise 26.5 ile 2000 yılında yaşanmıştı.

SON 50 YILIN EN SICAK İKİNCİ TEMMUZ'U Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2021 yılı Temmuz ayı ortalama sıcaklıklarına ilişkin hazırlanan raporundaki, genel değerlendirmeye göre, bu yıl temmuz ayında ortalama sıcaklıklar yurdun büyük bir kesiminde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Uzun yıllar temmuz ayı ortalama sıcaklığı 24.5 derece iken, bu yılın temmuz ayında 1.8 derecelik artışla, 26.3 derece oldu. Temmuz ayında en düşük sıcaklık 6.5 derece olarak Ardahan ve Sarız'da, en yüksek sıcaklık ise 49.1 derece olarak Cizre'de tespit edildi. Raporda, 2021 yılı temmuz ayının son 50 yılın en sıcak ikinci ayı olarak gerçekleştiği belirtildi.MARMARA'DA 2 DERECELİK FARK Marmara'da ortalama sıcaklıklar, Lüleburgaz haricinde, bölgenin diğer tüm kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Temmuz ayı uzun yıllar ortalaması 23.8 derece iken, bu temmuz ayı 25.8 dereceye yükseldi ve en yüksek sıcaklık 40.3 derece ile İpsala'da tespit edildi.EGE'DE DE SICAKLIK ARTTI Ege'de ortalama sıcaklıklar, Afyonkarahisar ve Tavşanlı haricinde, bölgenin diğer tüm kesimlerinde mevsim normallerinin üzerine çıktı. Temmuz ayı uzun yıllar ortalaması 26 derece iken, bu yılın Temmuz ayı 27.4 derecenin üstüne çıktı.AKDENİZ 1.9 DERECE YÜKSELDİ Akdeniz'de ortalama sıcaklıklar Beyşehir, Tefenni, Korkuteli, Elmalı, Erdemli harici bölgenin diğer tüm kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde görüldü. Temmuz ayı uzun yıllar ortalaması 26.7 derece iken, bu Temmuz'da 28.6 dereceye yükseldi ve en yüksek sıcaklık 44 derece olarak Dalaman'da gerçekleşti.İÇ ANADOLU'DA 1.7 DERECELİK ARTIŞ İç Anadolu'da ortalama sıcaklıklar Yozgat, Gemerek, Konya, Zara, Kaman, Ulukışla, Sivrihisar haricinde bölgenin diğer tüm kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde yaşandı. Temmuz ayı uzun yıllar ortalaması 22 derece iken, Temmuz ayı 23.7 dereceye çıktı ve en yüksek sıcaklık ise 41.6 derece Çankırı'da görüldü.KARADENİZ 2 DERECE DAHA ISINDI Karadeniz'de ortalama sıcaklıklar Bolu, Karabük, Nallıhan haricinde bölgenin diğer tüm kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde gerçekleşti. Temmuz ayı uzun yıllar ortalaması 22.2 derece iken, bu temmuz ayı 24.2 dereceye yükseldi. En yüksek sıcaklık ise 43.4 derece Boyabat'ta yaşandı.DOĞU ANADOLU'DAKİ ARTIŞ 1.7 DERECEDoğu Anadolu'da ortalama sıcaklıklar Tunceli, Bitlis, Doğubayazıt, Özalp, Baskil, Ergani harici, bölgenin diğer tüm kesimlerinde mevsim normalleri üstüne çıktı. Temmuz ayı uzun yıllar ortalaması 22.9 derece iken, bu yıl 24.6 dereceye yükseldi. En yüksek sıcaklık 42.4 derece Elazığ'da gerçekleşti.GÜNEYDOĞU'DA 1.6 DERECELİK ARTIŞGüneydoğu'da ortalama sıcaklıklar Batman, Kahta, Viranşehir, Birecik harici bölgenin diğer tüm kesimlerinde mevsim normalleri üstüne çıktı. Temmuz ayı uzun yıllar ortalaması 30.9 derece iken, bu Temmuz ayı 32.5 dereceye çıktı. En yüksek sıcaklık ise 49.1 derece Cizre'de tespit edildi.6 NOKTADA EKSTREM SICAKLIK FARKI

Raporda, 2021 Temmuz ayında 6 merkezde yeni ekstrem sıcaklık (maksimum, minimum) gerçekleştiği açıklandı. Bu merkezler Çanakkale, Yumurtalık, Kars, Elazığ, Viranşehir ve Cizre oldu.


Son 50 yılın en sıcak ikinci temmuzu yaşandı
Son 50 yılın en sıcak ikinci temmuzu yaşandı
Son 50 yılın en sıcak ikinci temmuzu yaşandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet, Manavgat, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son 50 yılın en sıcak ikinci temmuzu yaşandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hücum jokeri Andraz Sporar için Süper Lig'in devleri savaşa tutuştu 14:28 Hücum jokeri Andraz Sporar için Süper Lig'in devleri savaşa tutuştu Kore'ye gitmek için evden ayrılan 3 kız çocuğunun annelerinden yalanlama: Kore'ye değil, yalnızca dolaşmaya çıkmışlar 14:24 Kore'ye gitmek için evden ayrılan 3 kız çocuğunun annelerinden yalanlama: Kore'ye değil, yalnızca dolaşmaya çıkmışlar Kılıçdaroğlu, o iddialara cevap verdi! Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Mehmet Şimşek'e teklif gitmemiş 14:16 Kılıçdaroğlu, o iddialara cevap verdi! Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Mehmet Şimşek'e teklif gitmemiş
Dört büyük kulüp kritik seviyeye ulaştı! Borçlar yüzünden batacak seviyeye geldiler 14:04 Dört büyük kulüp kritik seviyeye ulaştı! Borçlar yüzünden batacak seviyeye geldiler Messi'nin izleri silinmeye başladı! Barcelona kulübü, Arjantinli yıldızın stattaki fotoğrafını kaldırdı 13:42 Messi'nin izleri silinmeye başladı! Barcelona kulübü, Arjantinli yıldızın stattaki fotoğrafını kaldırdı Ece Üner ile Susma programı eleştirilerin hedefinde! Emine Bulut'un kızının feryadının kullanılması tepki topladı 13:27 Ece Üner ile Susma programı eleştirilerin hedefinde! Emine Bulut'un kızının feryadının kullanılması tepki topladı
Taksiciler ile yolcular arasında yeni gerginlik, ücretli yolun parasını kim ödeyecek? 12:08 Taksiciler ile yolcular arasında yeni gerginlik, ücretli yolun parasını kim ödeyecek? Sevgilisini sokak ortasında bıçaklayıp kaçtı! Vahşeti yaşayan genç kadın, şikayetçi olmadı 11:34 Sevgilisini sokak ortasında bıçaklayıp kaçtı! Vahşeti yaşayan genç kadın, şikayetçi olmadı

Son Dakika Haberleri
14:30 Yeni nesil düğün takısı! Damada ağabeyi Bitcoin taktı
14:20 İş insanından büyük vurgun! Karşılıksız verdiği 200 milyon liralık çekle mal aldı, fabrikayı boşaltıp kaçtı
14:15 Kılıçdaroğlu, o iddialara cevap verdi! Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Mehmet Şimşek'e teklif gitmemiş
14:05 İhanet acısı çeken Berdan Mardini'den eski eşine çok ağır sözler: Namussuz, haysiyetsiz
14:03 Dört büyük kulüp kritik seviyeye ulaştı! Borçlar yüzünden batacak seviyeye geldiler
13:44 Rizespor'un temasa geçtiği Caner Erkin ve Lemos imza aşamasına geldi
13:42 Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, salık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı
13:41 Messi'nin izleri silinmeye başladı! Barcelona kulübü, Arjantinli yıldızın stattaki fotoğrafını kaldırdı
13:37 Başkanı Tanju Özcan sessizliğini bozdu! Kendisine hakaret eden Afgan göçmen Saadat için "köpek" dedi
13:35 "Eve dönüyoruz" paylaşımı yapan Ghezzal'ın uçuşunda rötar! İstanbul'a beklenenden daha gel ayak basacak
Yeni nesil düğün takısı! Damada ağabeyi Bitcoin taktı Yeni nesil düğün takısı! Damada ağabeyi Bitcoin taktı         
14:30
Son Dakika: Yüksek Öğretim Kurumu, YKS'de barajın düşürülmesine yönelik çalışmayı tamamlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu Son Dakika: Yüksek Öğretim Kurumu, YKS'de barajın düşürülmesine yönelik çalışmayı tamamlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu         
14:24
İş insanından büyük vurgun! Karşılıksız verdiği 200 milyon liralık çekle mal aldı, fabrikayı boşaltıp kaçtı İş insanından büyük vurgun! Karşılıksız verdiği 200 milyon liralık çekle mal aldı, fabrikayı boşaltıp kaçtı         
14:20
İhanet acısı çeken Berdan Mardini'den eski eşine çok ağır sözler: Namussuz, haysiyetsiz İhanet acısı çeken Berdan Mardini'den eski eşine çok ağır sözler: Namussuz, haysiyetsiz         
14:06
Peribacalarında doğal kaya balı üretip yıllık 30 bin lira gelir elde ediyor Peribacalarında doğal kaya balı üretip yıllık 30 bin lira gelir elde ediyor         
14:00
Başkanı Tanju Özcan sessizliğini bozdu! Kendisine hakaret eden Afgan göçmen Saadat için Başkanı Tanju Özcan sessizliğini bozdu! Kendisine hakaret eden Afgan göçmen Saadat için "köpek" dedi         
13:38
MasterChef Türkiye'de talihsiz olay! Yemeğinden taş çıkan yarışmacı, gözyaşlarını tutamadı MasterChef Türkiye'de talihsiz olay! Yemeğinden taş çıkan yarışmacı, gözyaşlarını tutamadı         
12:16
BioNTech aşısının mucidi Uğur Şahin: Mevcut aşı Delta varyantına karşı etkili BioNTech aşısının mucidi Uğur Şahin: Mevcut aşı Delta varyantına karşı etkili         
12:00
Heyelanda çay bahçesinde mahsur kalan 4 kardeş halatlarla kurtarıldı! Ailelerine kavuşma anında gözyaşları sel oldu Heyelanda çay bahçesinde mahsur kalan 4 kardeş halatlarla kurtarıldı! Ailelerine kavuşma anında gözyaşları sel oldu         
11:32
Korona bitmeden Korona bitmeden "Marburg" kabusu başladı! Gine'de görülen vaka sonrası, DSÖ uyardı         
11:28
Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı         
11:16
İran sınırında infial yaratan görüntü! Afgan mülteciler merdiven dayayarak güvenlik duvarını aştı İran sınırında infial yaratan görüntü! Afgan mülteciler merdiven dayayarak güvenlik duvarını aştı         
10:43
Altay Bayındır'a forma imzalatmak isteyen genç kız, tribünü karıştırdı! Küfürler havada uçuştu Altay Bayındır'a forma imzalatmak isteyen genç kız, tribünü karıştırdı! Küfürler havada uçuştu         
10:24
Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün         
08:25
Afgan göçmeni Sunatullah Saadat, hakkında başlatılan soruşturmadan sonra: 4-5 ay önce Türkiye'den ayrıldım, şimdi Özbekistan'dayım Afgan göçmeni Sunatullah Saadat, hakkında başlatılan soruşturmadan sonra: 4-5 ay önce Türkiye'den ayrıldım, şimdi Özbekistan'dayım         
08:20
İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan iddialı göğüs dekoltesi İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan iddialı göğüs dekoltesi         
21:46
93 kilo veren Pelin Öztekin, bikinili fotoğrafıyla beğenileri topladı 93 kilo veren Pelin Öztekin, bikinili fotoğrafıyla beğenileri topladı         
21:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2021 14:42:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son 50 yılın en sıcak ikinci temmuzu yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement