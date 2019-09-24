Son 51 derbide 20'şer kırmızı kart!

İki takımın 40'ı Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası, 3'ü TFF Süper Kupa, biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 51 randevusunda hakemler toplam 40 kırmızı, 296 da sarı kart kullandı.



Rekabetteki son 51 maçta iki takımın futbolcuları yirmişer kez kırmızı kartla cezalandırıldı.



Bu dönemde Galatasaray'dan Emre Aşık (3), Hasan Şaş (2), Younes Belhanda, Badou Ndiaye, Felipe Melo, Sabri Sarıoğlu, Engin Baytar, Tomas Ujfalusi, Milan Baros, Abdul Kader Keita, Arda Turan, Cassio Lincoln, Alioum Saidou, Orhan Ak, Volkan Arslan, Joao Batista ve Bülent Korkmaz kırmızı kart gördü.



Fenerbahçe'den ise Diego Lugano (3), Volkan Demirel (2), Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Roberto Soldado, Bruno Alves (2), Luis Nani, Emre Belözoğlu, Raul Meireles, Issiar Dia, Selçuk Şahin, Semih Şentürk, Gökhan Gönül, Deivid de Souza, Ariel Ortega ve Fabio Luciano bu süredeki maçlarda kırmızı kart gören isimler oldu.



Son maçta 1 kırmızı, 9 sarı kart



İki takım arasında oynanan son maçta hakem, 1 kırmızı ve 9 sarı kart çıkardı.



Süper Lig'de geçen sezonun ikinci yarısında Ülker Stadı'nda yapılan karşılaşmada hakem Ali Palabıyık, Fenerbahçe'den Hasan Ali Kaldırım'a kırmızı kart gösterdi. Palabıyık, sarı-lacivertli takımdan Mehmet Topal, Tolgay Arslan, Valbuena, Soldado ve Moses'e de sarı kartını çıkardı.



Galatasaray'dan ise Sinan Gümüş, Belhanda, Mariano ve Onyekuru sarı kart gören isimler oldu.



