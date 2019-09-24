Son Dakika Haberleri: Son 51 derbide 20'şer kırmızı kart!
Son Dakika Spor Haber

Son 51 derbide 20'şer kırmızı kart!

1 saat önce

İki takımın 40'ı Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası, 3'ü TFF Süper Kupa, biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 51 randevusunda hakemler toplam 40 kırmızı, 296 da sarı kart kullandı.

Son 51 derbide 20'şer kırmızı kart!, System.String[]

İki takımın 40'ı Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası, 3'ü TFF Süper Kupa, biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 51 randevusunda hakemler toplam 40 kırmızı, 296 da sarı kart kullandı.


Rekabetteki son 51 maçta iki takımın futbolcuları yirmişer kez kırmızı kartla cezalandırıldı.


Bu dönemde Galatasaray'dan Emre Aşık (3), Hasan Şaş (2), Younes Belhanda, Badou Ndiaye, Felipe Melo, Sabri Sarıoğlu, Engin Baytar, Tomas Ujfalusi, Milan Baros, Abdul Kader Keita, Arda Turan, Cassio Lincoln, Alioum Saidou, Orhan Ak, Volkan Arslan, Joao Batista ve Bülent Korkmaz kırmızı kart gördü.


Fenerbahçe'den ise Diego Lugano (3), Volkan Demirel (2), Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Roberto Soldado, Bruno Alves (2), Luis Nani, Emre Belözoğlu, Raul Meireles, Issiar Dia, Selçuk Şahin, Semih Şentürk, Gökhan Gönül, Deivid de Souza, Ariel Ortega ve Fabio Luciano bu süredeki maçlarda kırmızı kart gören isimler oldu.


Son maçta 1 kırmızı, 9 sarı kart


İki takım arasında oynanan son maçta hakem, 1 kırmızı ve 9 sarı kart çıkardı.


Süper Lig'de geçen sezonun ikinci yarısında Ülker Stadı'nda yapılan karşılaşmada hakem Ali Palabıyık, Fenerbahçe'den Hasan Ali Kaldırım'a kırmızı kart gösterdi. Palabıyık, sarı-lacivertli takımdan Mehmet Topal, Tolgay Arslan, Valbuena, Soldado ve Moses'e de sarı kartını çıkardı.


Galatasaray'dan ise Sinan Gümüş, Belhanda, Mariano ve Onyekuru sarı kart gören isimler oldu.


Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:30 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Süper Lig'de 5. hafta tamamlandı! İşte puan durumu
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: Hakemler iyi niyetli değil Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için Cüneyt Çakır düşünülüyor Başakşehir kalesini gole kapatamıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 15:11:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Son 51 derbide 20'şer kırmızı kart!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]