Son 6 lig maçının 5'inde kalesini gole kapattı! Soligorsk'un iddaa oranı...

Bu bir ilandır
VITEBSK - SOLIGORSK
Geçtiğimiz hafta Slavia Mozyr'a son 3 dakikada teslim olan Vitebsk'te, sağ bek Artem Skitov da gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü ve Soligorsk'a karşı forma giyemeyecek.
Bu sezon takımın oynadığı 11 resmi maçta da eksiksiz süre alan kaptanın yokluğunda, TD Sergey Yasinski'nin stoper Daniil Chalov'u sağ tarafa kaydırması bekleniyor.
Soligorsk ise sezonun formda takımı Slutsk'a kaybettikten sonra önce Brest'i, ardından da Isloch'u gol yemeden geçmeyi başardı.
Sağ açık Lasha Shindagoridze sezonu kapatmıştı. Ligdeki son 2 maçta forma giyemeyen sol açık Azdren Llullaku iyileşti ve forma bekliyor.
Soligorsk ligdeki son 6 maçının 5'inde kalesini gole kapattı!
İki takım arasındaki son 10 resmi maçın 8'ini Soligorsk kazandı.
%20'lik kesim Soligorsk'un deplasmandan 3 puanla döneceğini düşünüyor.
Sivassporlu futbolcular "Evde kal" diyor!