Son Dakika Haberleri: Son 6 yılda 1.300 firma ihracatçı kimliği kazandı
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Son 6 yılda 1.300 firma ihracatçı kimliği kazandı

1 dakika önce

MÜSİAD Bursa Şubesi Dernek Merkezi'nde düzenlenen 'Müstakil Düşünceler Konferansı'nda konuşan BTSO Başkanı Burkay, Küresel Fuar Acentesi ve Ticari Safari gibi projelerle son 6 yılda 1.300 firmanın ihracatçı kimliği kazandığını söyledi.

Son 6 yılda 1.300 firma ihracatçı kimliği kazandı, System.String[]

MÜSİAD Bursa Şubesi Dernek Merkezi'nde düzenlenen 'Müstakil Düşünceler Konferansı'nda konuşan BTSO Başkanı Burkay, Küresel Fuar Acentesi ve Ticari Safari gibi projelerle son 6 yılda 1.300 firmanın ihracatçı kimliği kazandığını söyledi.

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:15 
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