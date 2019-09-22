Son 6 yılda 1.300 firma ihracatçı kimliği kazandı
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MÜSİAD Bursa Şubesi Dernek Merkezi'nde düzenlenen 'Müstakil Düşünceler Konferansı'nda konuşan BTSO Başkanı Burkay, Küresel Fuar Acentesi ve Ticari Safari gibi projelerle son 6 yılda 1.300 firmanın ihracatçı kimliği kazandığını söyledi.
MÜSİAD Bursa Şubesi Dernek Merkezi'nde düzenlenen 'Müstakil Düşünceler Konferansı'nda konuşan BTSO Başkanı Burkay, Küresel Fuar Acentesi ve Ticari Safari gibi projelerle son 6 yılda 1.300 firmanın ihracatçı kimliği kazandığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:15
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