Son 7 seneyi inceleteceğim

Akatlar No1903'te Beşiktaş'ı takip eden gazetecilerle bir araya gelen Adalı, "Taraftarımız paranın doğru kullanıldığından emin olduktan sonra para verir. Ben de yönetimdeki arkadaşlarımız da Beşiktaş'a verdiğimiz parayı geri almayacağız. Alacağı olanlar, parasını geri almayacak. Yönetime alacağım arkadaşlara 'parayı almayacaksınız' şartını sunuyorum. Beşiktaş'a hizmet etmek isteyenin para pul almaması lazım" dedi.



Neşter değil ameliyat



Beşiktaş'ta hiçbir eski başkanın devamı olmadığını belirten Serdal Adalı, "Ben hiç kimsenin devam değilim. Böyle bir söylem bana ayıp olur. Birilerinin devamı aranıyorsa o şu anda zaten var. Ben Beşiktaş'a Fikret Orman'la girmedim. Zamanında Fikret Orman'a da muhaliftim ama bunu göz önünde yapmadım, aradım kendisine söyledim" dedi. Beşiktaş'ta seçimin ertesi günü ödeme yapılması gerektiğini vurgulayan Adalı, "Pazar günü seçim var, pazartesi ödeme var. Pazartesi neşter değil ameliyat günü. Önceliğimiz birlik ve beraberlik, parayı buluruz. İç huzuru bulmak hepsinden önemli. Başarı gelince her şey oluyor ama huzur daha önemli. Bunların hazırlığını yaptık" ifadelerini kullandı.



İyi oyuncular aldık



Bu yıl yapılan transferlerin iyi oyuncular olduğunu kaydeden Adalı, "Ali Naibi'nin scout ekibi ile yaptığı transferler. 5-6 ay izlenmiş, scout tarafından takip edilip, hocanın onayı alınmış transferler. Bu oyuncular Avrupa'nın üçüncü liginden alınmadı. Milli takımlarında oynayan oyuncular. Kalitelerinden eminim. Bu takımın şampiyonluk şansı devam ediyor" diye konuştu. Geçmiş yönetimlerden hesap sorma konusu ile ilgili bir soruyu cevaplayan Adalı, "Hesap sorma işini 10 senedir dinliyoruz. Başkan olduktan sonra geçtiğimiz 7 seneyi, kendi içinde olduğum dönemi de inceleteceğim. Kimsenin bundan korkusu yok. Kimin bir hatasını görürsem, gereğini yaparım" şeklinde konuştu.