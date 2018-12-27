Son 8 Yılın En Kötü Performansı
2 saat önce
Galatasaray, Süper Lig'de bu yıl 2010-2011 sezonundan sonra ilk yarıda en az puan topladığı sezonu yaşadı.
Galatasaray
, Süper Lig'de bu yıl 2010-2011 sezonundan sonra ilk yarıda en az puan topladığı sezonu yaşadı. Sarı-kırmızılılar o sezon 17 haftada 23 puan toplarken, bu sezon ise ilk yarıyı 29 puan ile tamamladı. Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında Galatasaray; 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 29 puanla 5. sırada yer aldı. Sarı-kırmızılılar rakip fileleri 30 kez havalandırırken, kalesinde ise 21 gole engel olamadı. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Cimbom
, 17 haftayı 35 puanla ikinci sırada tamamlamıştı. Aslan bu sezonki ilk yarı performansıyla 2010-2011 sezonunda ilk 17 haftada aldığı puandan sonra en az puan topladığı ikinci sezonu yaşamış oldu. O sezon 23 puan toplayan sarı-kırmızılılar ilk yarıyı 9. tamamlamış, sezon sonu ise listede 8. sırada yer almıştı. Cimbom geride kalan 9 sezonda 4 şampiyonluk yaşadı ve ilk yarıları sadece iki kez zirvede tamamladı. Galatasaray'ın son 10 sezonda ilk yarı performansları şöyle:
Sezon/Puan/Atılan Gol/Yenilen Gol/17. haftadaki sıra/Sezon sonu sıra 2018-2019/29/30/2/5/? 2017-2018/35/37/22/2/1 2016-2017/36/31/16/3/4 2015-2016/30/38/23/3/6 2014-2015/38/28/18/3/1 2013-2014/33/28/17/2/2 2012-2013/33/34/20/1/1 2011-2012/37/27/11/1/1 2010-2011/23/19/21/9/8 2009-2010/36/36/21/2/3
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:16 Kaynak: İHA
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