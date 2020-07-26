Son 9 sezonun en iyi Trabzonspor'u! - Son Dakika

Son 9 sezonun en iyi Trabzonspor'u!

Ligde bu sezon 34 karşılaşmada 18 galibiyet, 11 beraberlik, 5 mağlubiyet ile 65 puan toplayan bordo-mavililer, son 9 sezondaki en yüksek puanı toplayıp, en iyi sıralamayı elde etti.

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Ligde bu sezon 34 karşılaşmada 18 galibiyet, 11 beraberlik, 5 mağlubiyet ile 65 puan toplayan bordo-mavililer, son 9 sezondaki en yüksek puanı toplayıp, en iyi sıralamayı elde etti.

Bordo-mavililer, 82 puanla Fenerbahçe'nin ardından averajla ligi 2. sırada bitirdiği 2010-2011 sezonundan sonraki en başarılı yılını geride bıraktı.

Trabzonspor, 2011-2012 sezonunda 56, 2012-2013 sezonunda 46, 2013-2014 sezonunda 53, 2014-2015 sezonunda 57, 2015-2016 sezonunda 40, 2016-2017 sezonunda 51, 2017-2018 sezonunda 55, geçen sezon da 63 puanla ligi tamamlamıştı.

- Sıralamada son 9 sezonun en iyisi

Trabzonspor, ligi ikinci sırada bitirerek son 9 sezondaki en iyi derecesini elde etti.

Karadeniz ekibi, 2011-2012 sezonunda 3, 2012-2013 sezonunda 9, 2013-2014 sezonunda 4, 2014-2015 sezonunda 5, 2015-2016 sezonunda 12, 2016-2017 sezonunda 6, 2017-2018 sezonunda 5, 2018-2019 sezonunda 4. sırada ligi bitirmişti.

Dış sahada daha fazla puan topladı

Trabzonspor, iç sahada 17 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 32 puan toplarken, deplasmanda 17 maçta ise 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 33 puan elde etti.

Dış sahada ligin en fazla puan toplayan takımı olan Karadeniz ekibi, Hes Kablo Kayserispor galibiyetiyle iç sahadaki puanlarını da aşmış oldu.

Trabzonspor, 2011-2012 sezonunda 24, 2012-2013 sezonunda 15, 2013-2014 sezonunda 19, 2014-2015 sezonunda 18, 2015-2016 sezonunda 13, 2016-2017 sezonunda 28, 2017-2018 sezonunda 26, geçen sezon da 25 deplasman puanıyla ligi tamamlamıştı.

Karadeniz ekibi, bu sezon üst üste 12 deplasman maçını mağlubiyetsiz tamamlayarak 1981-82 ve 1983-84 sezonlarında elde ettiği 14 maçlık dış saha yenilmezlik serisinden sonraki tarihinin en iyi serisini yakalamıştı.

- 3 çalıştırıcı görev yaptı

Trabzonspor'da bu sezon 3 çalıştırıcı görev yaptı.

Sezona teknik direktör Ünal Karaman ile başlayan bordo-mavili takım, ilk yarıyı 9 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyetle 32 puan toplayıp, 3. sırada tamamladı.

Karadeniz ekibi, devre arasında takımın başına getirilen Hüseyin Çimşir yönetiminde de 16 karşılaşmaya çıktı.

Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyetle 62 puanla 2. sırada yer aldı.

Hes Kablo Kayserispor ile ligin son haftasındaki karşılaşmaya İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ile çıkan Karadeniz ekibi, bu maçtan da galibiyetle ayrıldı.

- Pandemi süreci yaramadı

Trabzonspor, Kovid 19 salgınından sonra özellikle yaşanılan sakatlıkların da etkisiyle önemli puan kayıpları yaşayarak şampiyonluğu kaybetti.

Ligin 25. haftasını 52 puanla Medipol Başakşehir'in averajla önünde lider kapatan Karadeniz ekibi, salgın sürecinde 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 12 puan toplayarak şampiyonluk hedefine ulaşamadı.

İlk 25 hafta sonunda topladığı 52 puanla 2.08 puan ortalamasıyla maçlarını tamamlayan bordo-mavili takım, pandemi sürecinde 1.5 ortalamada kaldı.

- Öne geçtiği maçlarda 30 puan kaybetti

Trabzonspor, bu sezon öne geçtiği maçlarda 30 puan bıraktı.

Bordo-mavililer, ligde maç içerisinde üstünlük sağladığı mücadelelerin 13'ünde 3 puana ulaşamazken, 9 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı.

Trabzonspor, öne geçtiği karşılaşmalarda Kasımpaşa, Galatasaray, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü ile 1-1, Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ve Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Bordo-mavililer, Demir Grup Sivasspor ve Yukatel Denizlispor'a (her 2 maçta da) 2-1, İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup olarak sahadan puansız ayrıldı.

- 35 sezon sonra üç büyükler karşısında yenilgi yaşamadı

Trabzonspor, ligde 35 sezon aradan sonra üç büyükler karşısında yenilgi yüzü görmedi.

Şampiyon olduğu 1983-84 sezonunda rakipleri karşısında 3 galibiyet, 3 beraberlik alan bordo-mavililer, bu sezon da aynı başarıyı gösterdi.

Trabzonspor, 1983-84 sezonunda Beşiktaş'ı sahasında 3-1, Galatasaray'ı 1-0, deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yenmiş, sahasında Fenerbahçe ile 0-0, deplasmanda Galatasaray ile 2-2, Beşiktaş ile 0-0 berabere kalmıştı.

Bordo-mavili takım, bu sezon ise sahasında Beşiktaş'ı 4-1, Fenerbahçe'yi 2-1, deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Trabzon'da Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, İstanbul'da Fenerbahçe karşısında 1-1, Beşiktaş karşısında ise 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrılmıştı.

- Ligin en fazla gol atan ekibi

Trabzonspor, bu sezon özellikle hücum hattında dikkati çekti.

Karadeniz ekibi, ligi 74 golle tamamlayarak en fazla gol atan takım olarak bitirdi. En golcü oyuncu da 24 golle gol krallığı ünvanı elde eden Norveçli oyuncu Alexander Sörloth oldu.

Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Karadeniz, Spor, Son Dakika
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 12:00

Son Dakika Spor Son 9 sezonun en iyi Trabzonspor'u! - Son Dakika Spor
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