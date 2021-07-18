Son akşam yemeğinin sonu karanlık bitti! Anne ve babasının cansız bedenlerini çiftin kızları buldu - Son Dakika

Tosya'da ikamet eden Hasan Evbaşı ve Şerife Evbaşı çiftinin yedikleri mantar, sonlarını getirdi. Akşam yemeğinden sonra uykuya dalan çift, bir daha uyanamadı.

KIZLARI KORKUNÇ HALDE BULDU

Akşam saatlerinde mantar yiyen Hasan Evbaşı ve Şerife Evbaşı çifti, daha sonra uyumak için odalarına çekildi. Sabah saatlerinde ise anne babasını uyandırmak için odaya giren çiftin kızı, anne babasının cansız bedenleriyle karşılaştı. Anne ve babasının uyanmaması sonrasında durumu 112 ekiplerine bildiren kızın ihbarı ile eve sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede Evbaşı çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk incelemede yedikleri mantardan zehirlendikleri belirlenen Hasan Evbaşı ve Şerife Evbaşı'nın cenazeleri Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.