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Son anda engellendi! Gece boyu nöbet tutan gençlerin dikkati yangını engelledi - Son Dakika

Son anda engellendi! Gece boyu nöbet tutan gençlerin dikkati yangını engelledi

01.08.2021 13:15

Antalya'nın Alanya ilçesi Cikcilli Mahallesi'nde orman yangını vatandaşların dikkati sayesinde son anda engellendi. Olası bir yangın sabotajına karşı gece boyu nöbet tutan gençlerin kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce yakılmak istenen noktaya akın etmesi sonrasında yangın büyüyüp ormanlık alana sıçramadan söndürdü. Emniyet güçleri şüpheli iki aracı bulmak için operasyon başlattı.

Antalya'nın Alanya İlçesi Cikcilli Mahallesi'nde bulunan ormanlık alan henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce yakılmak istendi. Teras olarak bilinen yerde dumanları gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Bir anne ve kızı balkondan gördükleri yangını söndürmek için olay yerine gelerek orman işçilerine yardım etti. Anne ve kız, "Bunu yapanlar inşallah cayır cayır yanarlar. Biz bu vatan için canımızı vermeye hazırız " dediler.

Alanya'yı küle çevireceklerdi! Gece boyu nöbet tutan gençlerin dikkati felaketi önledi, polis iki aracın peşinde

"DUMANI GÖREN BÖLGEYE AKIN ETTİ"

Bir süre sonra olay yerine gelen Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazösler yangına su sıkarak kısa sürede söndürdü. itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yaptı. Olası bir yangın sabotajına karşı gece boyu nöbet tutan gençler dumanı görünce olay yerine akın etti. Yangın mahalli bir anda yüzlerce gençle dolarken, polis görgü şahitlerinin verdiği bilgiler doğrultusunda şüpheli iki aracı bulmak için operasyon başlattı.

Alanya'yı küle çevireceklerdi! Gece boyu nöbet tutan gençlerin dikkati felaketi önledi, polis iki aracın peşinde

"GENÇLERİMİZ BÖLGEDE SABAHA KADAR NÖBET TUTUYOR"

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, yetkililerin görevlerinin başında olduğuna dikkat çekerek, "Bu bölge ilçe merkezine 10 dakikalık mesafede. Gençlerimiz de bölgede duyarlı ve sabaha kadar nöbet tutuyorlar. Yangın kısa sürede söndürüldü" dedi.

Son anda engellendi! Gece boyu nöbet tutan gençlerin dikkati yangını engelledi

Hisarcık, Antalya, Yangın, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son anda engellendi! Gece boyu nöbet tutan gençlerin dikkati yangını engelledi - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Emre Sivri: Umarım elimize gecersınız hıncını agaçdan hayvandan cıkaran mahluklar polıse yalvaracaksınız kurtarın bizi diye Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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