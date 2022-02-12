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Son anda engellendi! Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümünde eylem hazırlığındaydılar - Son Dakika

Son anda engellendi! Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümünde eylem hazırlığındaydılar

12.02.2022 09:34

52 adrese Mersin polisi, 15 Şubat Abdullah Öcalan'ın yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin yıldönümünde eylem hazırlığında olan PKK/KCK ve YPG/PYD terör örgütlerine yönelik şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK ve YPG/PYD terör örgütlerine yönelik uzun bir çalışma yürüttü.

15 Şubat öncesi 52 adrese PKK/KCK operasyonu

ÖCALAN'IN YAKALANMASININ YIL DÖNÜMÜNDE EYLEM YAPILACAĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Yapılan çalışmalar sonucunda 15 Şubat terörist başının yakalanarak Türkiye'ye getirilmesinin yıldönümünde eylem hazırlığı içerisinde olan ve örgütün kadın yapılanması TJA, gençlik yapılanması DGH oluşumlarında yer alan 52 şüpheli belirlendi.

15 Şubat öncesi 52 adrese PKK/KCK operasyonu

52 ADRES EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bu sabah Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düğmeye basan ekipler, eş zamanlı 52 adrese şafak operasyonu düzenledi. 470 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, adreslere tek tek girildi.

15 Şubat öncesi 52 adrese PKK/KCK operasyonu

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINDA

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, çok sayıda kişi gözaltına alınırken, örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Ekiplerin adreslerdeki aramaları devam ederken, gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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Türkiye, Mersin, YPG, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son anda engellendi! Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümünde eylem hazırlığındaydılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son anda engellendi! Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümünde eylem hazırlığındaydılar - Son Dakika
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