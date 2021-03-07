SON ANDA FARKETTİLER; SÜRÜCÜNÜN TEKERLEKLİ SANDALYELİ DİKKATİ - Son Dakika

SON ANDA FARKETTİLER; SÜRÜCÜNÜN TEKERLEKLİ SANDALYELİ DİKKATİ

07.03.2021 11:10

SARIYER'de akan trafikte yolun ortasında tekerlekli sandalye ile ilerleyen kişiyi bir sürücü son anda fark edip durabildi.

SARIYER'de akan trafikte yolun ortasında tekerlekli sandalye ile ilerleyen kişiyi bir sürücü son anda fark edip durabildi. Otomobili ile yolu trafiğe kapatan yardımsever sürücü tekerlekli sandalyeli kişinin yolun karşına geçmesinin ardından yoluna devam etti. Olay, Çayırbaşı Hacı Osman Bayırı Caddesi üzerinde Sarıyer istikametinde önceki gün saat 16.00 sıralarından meydana geldi. Otomobili ile ilerleyen sürücü, tekerlekli sandalye ile yol ortasında akan trafikte ilerlemeye çalışan engelli bir kişiyi fark edip aracını son anda durdurdu.

Arkasından gelen araçların yolun ortasında ilerleyen kişiye çarpmaması için korna çalarak diğer sürücüleri uyarmaya çalıştı. Araçları durdurmakta başarılı olamayan sürücü, otomobilini yolun ortasına çekip araçları durdurdu. Tekerlekli sandalyedeki engelli kişinin güvenli bir şekilde yol kenarına geçtiğini gören otomobil sürücüsü ve diğer sürücüler yoluna devam etti. Tekerlekli sandalyedeki kişinin akan trafikte ilerlemesi, dikkatli ve duyarlı sürücünün otomobili ile trafiği durdurup engelli kişinin yol kenarına geçmesi araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

SON ANDA FARKETTİLER; SÜRÜCÜNÜN TEKERLEKLİ SANDALYELİ DİKKATİ
SON ANDA FARKETTİLER; SÜRÜCÜNÜN TEKERLEKLİ SANDALYELİ DİKKATİ
SON ANDA FARKETTİLER; SÜRÜCÜNÜN TEKERLEKLİ SANDALYELİ DİKKATİ
SON ANDA FARKETTİLER; SÜRÜCÜNÜN TEKERLEKLİ SANDALYELİ DİKKATİ

Çayırbaşı, Engelli, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SON ANDA FARKETTİLER; SÜRÜCÜNÜN TEKERLEKLİ SANDALYELİ DİKKATİ - Son Dakika


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