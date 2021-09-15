Son anda gördü! Motosikletteki yılanı, eliyle başından sıkarak çıkartabildi - Son Dakika

Hatay'ın sıcaklarıyla ünlü ilçesi İskenderun'dan dikkat çeken bir haber geldi. Hava sıcaklıklarının hala yüksek olduğu kentte, bir yılan motosikletin içerisine girdi.

BAŞINDAN YAKALAYARAK ATTI

Dumlupınar Mahallesi'nde cami çıkışında park ettiği motosikletin oturma kısmının altındaki hareketi fark eden sürücü, bir yılanla karşılaştı. Yılanı görenler şaşkınlık yaşarken, bir kişi yaklaşık bir metre uzunluğundaki yılanı başından yakalayarak araçtan attı. Vatandaşlar ise yılanı doğaya bırakmak üzere bir poşete koyup, bölgeden uzaklaştırdı.