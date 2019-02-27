Son Dakika Haberleri: Son Anda Küçük Kızı Otomobil Altında Kalmaktan Kurtardı

Son Anda Küçük Kızı Otomobil Altında Kalmaktan Kurtardı

1 saat önce

GAZİANTEP'te, İbrahim Eldek (17) çalıştığı marketten çıkıp yola doğru giden kız çocuğunu son anda kolundan tutarak otomobilin altında kalmaktan kurtardı.

Son Anda Küçük Kızı Otomobil Altında Kalmaktan Kurtardı, System.String[]
GAZİANTEP'te, İbrahim Eldek (17) çalıştığı marketten çıkıp yola doğru giden kız çocuğunu son anda kolundan tutarak otomobilin altında kalmaktan kurtardı. Küçük kızın kazadan kurtuluşu güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen Pazartesi günü Güllüce Mahallesi'nde meydana geldi. Babasına ait markette çalışan İbrahim Eldek, malzeme indirdiği sırada, marketten çıkan çocuğu fark etti. 3-4 yaşlarındaki küçük kız, etrafını kontrol etmeden yola gittiği sırada, gelen bir otomobili fark eden Eldek, çocuğu son anda kolundan tutarak yanına çekti. Eldek, bu manevrası ile küçük çocuğu otomobilin altında kalmaktan kurtardı. Küçük kızın saniyelerle kazadan kurtuluşu ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekiler tarafından kahraman ilan edilen İbrahim Eldek, "Ben marketin önünde çalışıyordum. Bir anda kız çocuğu yola fırladı. Otomobilin hızla geldiğini görünce çocuğu çektim ve onu olası bir kazadan kurtardım" dedi. - Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:48 Kaynak: DHA

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