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Son anda kurtarıldı! Sevgilisiyle kavga eden genç, göle atladı - Son Dakika

Son anda kurtarıldı! Sevgilisiyle kavga eden genç, göle atladı

07.02.2022 12:18
Son anda kurtarıldı! Sevgilisiyle kavga eden genç, göle atladı

Samsun'da kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra göle atlayan yabancı uyruklu genç, boğulmak üzereyken vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

İlkadım ilçesinde bulunan Kurtuluş Yolu Göleti'nde saat 10.00 sıralarında iddiaya göre, kız arkadaşıyla tartışan yabancı uyruklu A.C. Muhammed (25), göle atladı. Suda batıp çıkmaya başlayan gencin imdadına vatandaşlar yetişti. Çevredekiler 112'yi arayarak yardım istedi.

VATANDAŞLAR BÜYÜK ÇABA SARF ETTİ

Gencin su yuttuğunu fark eden bir vatandaş onu kurtarmak için suya atladı. Diğerleri de kurtarma çalışmasına gölün çevresindeki platformdan destek verdi. Yarı baygın halde suda bulunan genci belinden halat bağlayan 3 kişi onu güçlükle gölün kıyısına çıkardı. Vatandaşlar tarafından boğulmaktan son arda kurtarılan genç, 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"TAM BİLİNCİ GİTMEMİŞTİ, YÜZEYE ÇIKMAYA ÇALIŞIYORDU"

Genci kurtaran Necati Çobanoğlu, "1 kişinin suya atladığını gördük. Onu kurtarmak için 3 kişi çaba sarf ettik. Suya atladığı yer balkon gibi yüksek. Şahsı çıkartırken beline ip bağlayarak yukarı aldık. Suya indiğimizde baygın vaziyetteydi. Suyun altına gidip geliyordu. Herhalde tam bilinci gitmemişti ki suyun üstüne çıkmaya doğru çalışıyordu" dedi.

Kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra denize atlayan genç, ölmesine dakikalar kala kurtarıldı
Kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra denize atlayan genç, ölmesine dakikalar kala kurtarıldı
Kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra denize atlayan genç, ölmesine dakikalar kala kurtarıldı
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İlkadım, 112, su, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son anda kurtarıldı! Sevgilisiyle kavga eden genç, göle atladı - Son Dakika


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