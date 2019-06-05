Son Dakika Haberleri: Son anda otomobilden atlamayı başardı
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Son anda otomobilden atlamayı başardı

1 saat önce

Siirt'te bir sürücü yaklaşık 350 metre yükseklikteki uçurma doğru giden otomobilden atladı.

Siirt'te bir sürücü yaklaşık 350 metre yükseklikteki uçurma doğru giden otomobilden atladı.
Alınan bilgiye göre, Botan Vadisi'ndeki Rasıl Hacar (Delikli Taş) bölgesine pikniğe giden H.G'nin (38) kullandığı otomobil, sürücünün fren yerine gaza basması sonucu uçuruma doğru hareket etti.
H.G. son anda uçuruma doğru giden araçtan atlarken, yaklaşık 350 metre yükseklikten düşen otomobil hurdaya döndü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.
Son anda otomobilden atlamayı başardı
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 06:07 Kaynak: AA
Siirt, Güncel
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