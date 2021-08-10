Son anda yakaladılar! Suriyeli gencin intihar girişimini polis ekipleri engelledi - Son Dakika

Dün akşam saatlerinde, Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi Gazi Bulvarı'nda Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü önündeki üst geçitte yaşanan olayda; bir kişinin üst geçitten kendini sarkıttığını görenler polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, tedbir amaçlı Antalya İtfaiyesi ve 112 sağlık ekiplerine de durumu bildirdi.

AYAĞINI SARKITIP BEKLEMEYE BAŞLADI

Ekiplerin geldiğini gören Imad Aliwi Mustafa, köprünün farklı noktalarına geçerek ayaklarını sarkıtmayı sürdürdü. Son olarak köprünün merdivenle buluştuğu üst noktada oturan genç, bir ayağını sarkıtıp beklemeye başladı.

POLİSLER SESSİZCE YAKLAŞIP OMZUNDAN TUTTU

Kimseyle konuşmayan Imad Aliwi Mustafa'nın zaman zaman kafasını öne eğip daldığını gören motosikletli polis timleri, merdivenlerden sessizce çıkıp Suriyeli genci omzundan tuttu. Bunun üzerine ayaklarını boşluğa bırakıp intihar girişiminde bulunan genç, polisler tarafından köprü üzerine çekilip ardından üst geçitten indirildi. O anlar kameraya anbean yansıdı.

"NE İLAÇ NE PARA NE KALACAK YERİM VAR"

Üzerinden kimlik çıkmayan ve adının Imad Aliwi Mustafa olduğunu söyleyen Suriyeli, polislere yaşadıklarını anlatarak, "Ben Suriye'de 4 yıl askerlik yaptım. DEAŞ ile savaştım ve ağır yaralı olarak 3 yıl önce Türkiye'ye getirilerek tedavi edildim. Benimle birlikte babam da geldi; ancak kısa süre sonra babam öldü. Yalnız kaldım, sokaklarda beni uyuşturucuya alıştırdılar. Kendime zarar verdim. Ne ilaç, ne para, ne kalacak yerim var" dedi.

Polis, su verip sakinleşmesini sağladığı Suriyeli Mustafa'yı ekip otosuna bindirip ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.