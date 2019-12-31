Son anda yaptığı hamle ile hayatı kurtuldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Son anda yaptığı hamle ile hayatı kurtuldu - Son Dakika

Son anda yaptığı hamle ile hayatı kurtuldu

6 saat önce

Iğdır'da meydana gelen trafik kazası, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı MOBESE kamerasına yansıdı.

Son anda yaptığı hamle ile hayatı kurtuldu, System.String[]

Iğdır'da meydana gelen trafik kazası, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı MOBESE kamerasına yansıdı. Yaya, kendisine doğru gelen aracı son anda fark edince hayatı kurtuldu.


Kaza, Iğdır merkez İlham Alivey Bulvarı'nda meydana geldi. Iğdır merkez İlham Alivey Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen sürücü, kent merkezi istikametine seyir halinde olan aracı göremeyince kaza kaçınılmaz oldu. Kent merkezine seyir halinde olan araç çarpışmanın şiddetiyle karşı şeride geçerek, yol kenarında bulunan ağaç ve elektrik direğine çarparak durabildi. Bu esnada karşı şeritte yürüyen bir yayanın, kendisine doğru gelen aracı son anda fark ederek kaçması olası bir faciayı önledi. Yaşanan kaza anları şehirde bulunan Mobil Elektronik Sistem (MOBESE) kamerasına yansıdı. - IĞDIR

Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:43 Kaynak: İHA
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