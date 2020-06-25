Son anını ağabeyinin yanında yaşadı - Son Dakika

Son anını ağabeyinin yanında yaşadı

Eskişehir'de, yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki çocuğa şehir içi yolcu minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Eskişehir'de, yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki çocuğa şehir içi yolcu minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yaşanan kaza bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, yanında bulunun minik Mikail Eymen'in ağabeyi şoka girdi.

Son Dakika: Liverpool, İngiltere Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyon oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsün yayılım hızı azaldı" söylentilerine kanıtlarıyla nokta koydu
Yunanistan'dan bir küstah hamle daha! Türkiye'yi Ayasofya konusunda UNESCO'ya şikayet etti


Edinilen bilgiye göre; olay 71 Evler Mahallesi Kafkaslar Sokakta yaşandı. Akşamüstü sıralarında ağabeyi ile kaldırım kenarına gelen 5 yaşındaki Mikail Eymen Uzer, burada yolun karşısına geçmek üzere bekledi. Bisiklet üstündeki ağabeyi ile yoldaki otobüsün geçmesini bekleyen talihsiz çocuk, aracın hareket etmesiyle beraber bir anda yola fırladı.


'Şehir içi yolcu minibüsünün altında kaldı'


O an sokaktan geçen Orhan Ç. idaresindeki 26 S 0085 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, yola atlayan 5 yaşındaki Uzer'e çarptı. Kazada, minibüsün altında kalan minik Mikail Eymen ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından çocuk Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan müdahalelere yanıt vermeyen 5 yaşındaki Mikail Eymen Uzer hayatını kaybetti.


'Ağabey şoka girdi'


Ayrıca yaşanan olay saniye saniye bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Yol kenarında beklerken, kardeşine minibüsün çarptığını gören ağabey neye uğradığını şaşırarak, ellerini başının arasına alarak önce oturdu, sonra ağlayarak koşmaya başladı. Yaşanan görüntü yürekleri sızlattı.


'Vatandaş zabıtaya tepki gösterdi'


Öte yandan yaşanan olay sonrası bölgeye gelen zabıta ekipleri, vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Mahalle sakinleri, bazı esnafın yol ve kaldırım işgaliyesi nedeniyle yürüyemediklerini ve yola çıkmak zorunda kaldıklarını söyledi. Ardından ekipler, yol ve kaldırım işgali yapan esnafa cezai işlem uyguladı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 06:11 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son anını ağabeyinin yanında yaşadı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:17 Turuncu kategoride aranan DHKP/C'li yakalandı 00:02 Başak Demirtaş hakkında çirkin paylaşım yapan kişinin cezası ev hapsine çevrildi 23:03 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsün yayılım hızı azaldı" söylentilerine kanıtlarıyla nokta koydu 22:36 Hastane çalışanı, şehit kardeşiyle tartıştı, 'Benim için mi şehit oldu?' deyip darbetti 21:46 Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz? 21:38 Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek zehirli çıktı 19:25 5.4'lük Van depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 ilçeye uyarı: 7'den büyük deprem olabilir 19:12 Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti 18:22 "Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı 15:26 Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler 14:50 Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini istedi 14:35 Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü 13:37 Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı 12:48 Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya'dan ürküten görüntüler: Morglar doldu, cesetler çöp torbalarında 11:16 Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu
Gazeteci Merdan Yanardağ'ın Abdülhamid Han'a yönelik sözleri tepki çekti
00:27
Son Dakika: Liverpool, İngiltere Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyon oldu
00:09
Fenerbahçe, Roma'nın stoperi Juan Jesus'u transfer etmek istiyor
00:00
ABD'nin güney ve batı eyaletlerindeki yeni vakalarda rekor yükselme kaydedildi
23:57
Melih Gökçek: Masur Yavaş hakkında 8 suç duyurusunda bulunacağım
23:34
Olaylı Alanyaspor-Trabzonspor maçı sonrası kulüp başkanları Ağaoğlu ile Çavuşoğlu PFDK'ya sevk edildi
23:32
Turuncu kategoride aranan DHKP/C'li yakalandı
23:23
Süper Loto'da 14 milyonluk büyük ikramiye bir kişiye çıktı
23:16
İlk maçında 3 penaltı kurtaran 16 yaşındaki Isenko, takımını finale çıkardı
22:55
Başak Demirtaş hakkında çirkin paylaşım yapan kişinin cezası ev hapsine çevrildi
22:50
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 00:39:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son anını ağabeyinin yanında yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]