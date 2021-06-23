Son anket, Cumhur İttifakı'na kötü haberi verdi! Kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 40'ın altında kaldı - Son Dakika

Aksoy Araştırma tarafından yapılan "Türkiye Monitörü" isimli araştırmanın sonuçlarına göre; "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 14,3'ü "kararsız olduğunu", "belirtmek istemediğini" ya da "oy kullanmayı düşünmediğini" söyleyerek yanıt verdi.

"HANGİ İTTİFAK KAZANIR?" SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN YANIT

Araştırma sonuçlarında kararsızlar dağıtıldıktan sonra Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 39,8 olarak gerçekleşti. Millet İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 41,1 oldu. Ankette sorulan "Milletvekilliği seçimini hangi ittifak kazanır?" sorusuna büyük oranda Millet İttifakı yanıtı verildi.

CUMHUR İTTİFAKI BİLEŞENLERİNİN OY ALABİLECEĞİ SEÇMEN DARALDI

Türkiye Monitörü araştırmasında partilere yönelik oy verme tutumları da soruldu. Araştırmaya katılanların yüzde 54,9,'u AK Parti için "asla oy vermem" ve "oy vermem" yanıtını verdi. MHP için aynı soru sorulduğunda, araştırmaya katılanların yüzde 60,1'i "asla oy vermem" ve "oy vermem" dedi. Araştırma sonuçlarına göre, Cumhur İttifakı'nın iki bileşeninin oy alabileceği seçmenin büyük ölçüde daralmış olması dikkat çekti.

AK PARTİLİ SEÇMENİN YÜZDE 17,1'İ "MİLLET İTTİFAKI DAHA ÇOK OY ALIR" GÖRÜŞÜNDE

Araştırma kapsamında sorulan "Sizce olası bir milletvekili seçiminde hangi ittifak daha çok oy alacaktır?" sorusuna katılımcıların yüzde 52,2'si "Millet İttifakı" yanıtını verirken, bu soruya "Cumhur İttifakı" diyenlerin oranı yüzde 47,8 seviyesinde kaldı. AK Parti seçmeninin yüzde 17,1'i MHP seçmeninin de yüzde 25,52'i parlamento seçimlerinde Millet İttifakı'nın daha çok oy olacağı görüşünü paylaştı.