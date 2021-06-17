Son anket sonuçları açıklandı! Ali Babacan'ın DEVA Partisi yüzde 4,1 aldı - Son Dakika

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, Haziran ayı içerisinde gerçekleştirilen anketin sonuçlarını vatandaşlarla paylaştı. Son ankette, Ali Babacan tarafından kısa süre önce kurulan DEVA Partisi'nin yükselişi dikkat çekti. DEVA Partisi'nin oy oranı yüzde 4,1 oldu.

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, Haziran ayı içerisinde gerçekleştirdikleri anketin sonuçlarını paylaştı. Youtube hesabından açıklamalarda bulunan Özkiraz, son anket sonuçlarında Cumhur İttifakı'nda gözle görülür bir kaybı, Millet İttifakı'nda ise gözle görülür bir yükseliş olduğunu söyledi.

SON ANKETTE DEVA PARTİSİ SÜRPRİZİ

Avrasya Araştırma Şirketi tarafından vatandaşlara "Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Ankette, Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından kurulan DEVA Partisi sürpriz yaptı. Babacan'ın partisi, kararsızların dağıtılmasının ardından yüzde 4,1 oy aldı.

AK PARTİ, CHP, İYİ PARTİ, HDP VE MHP

Ankette diğer partilerin dağılımları ise AK Parti yüzde29.5, CHP yüzde 26.9, İYİ Parti yüzde 14. 7, HDP yüzde 11, MHP yüzde 8,3, Gelecek Partisi yüzde 1,5, Saadet Partisi yüzde1,2 şeklinde oldu.

İNCE'NİN PARTİSİ DİBE ÇAKILDI

CHP'den ayrılan Muharrem ince tarafından kurulan Memleket Partisi ise son anketlerde dibe çakıldı. Avrasya Araştırma'nın Haziran ayında Memleket Partisi'nin oyu yüzde 0,7 oldu. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında partisinin oy oranları hakkında, "Elinizi vicdanınız koyun, yani yüzde 1,5 olur mu Allah için" ifadelerini kullanmıştı.

Avrasya Araştırma Şirketi'nin yaptığı araştırmada kararsızlar dağıtılmadan önce;

AK Parti: %24,2

CHP: %22,0

İYİ Parti: %12

HDP: %9,0

MHP: %6,8

DEVA: %3,4

Gelecek Partisi: %1,2

Saadet Partisi: %1,0

Memleket Partisi: %0,7

Demokrat Parti: %0,6

TİP: %0,5

Yeniden Refah Partisi: %0,2

Vatan Partisi: % 0,1

BBP: %0,1

TDP: %0,1

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise oy dağılımı şöyle oldu:

AK Parti: %29,5

CHP: %26,9

İYİ Parti: %14.7

HDP: %11

MHP: %8,3

DEVA: %4,1

Gelecek: %1,5

Saadet: %1,2

Diğer: %2,8