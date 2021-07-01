Üye Girişi
Son anket sonuçları açıklandı! İYİ Parti ve DEVA Partisi'nin yükselişi devam ediyor - Son Dakika

Son anket sonuçları açıklandı! İYİ Parti ve DEVA Partisi'nin yükselişi devam ediyor

01.07.2021 07:59

MAK Araştırma Şirketi tarafından gerçekleştirilen anketin sonuçları açıklandı. Oylarında son anketlerde yükselme görülen İYİ Parti ve DEVA Partisi, bu yükselişini devam ettirdi. İYİ Parti yüzde 13.6 bandında yer alırken, DEVA Partisi yüzde 2.2 oy aldı.

Araştırma şirketleri, Türk siyasetinin sıcak gündemi içerisinde araştırma sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor. MAK Araştırma Şirketi de 30'u Büyükşehir 51 ilde ve bu illerin ilçelerinde 2850 kişi ile yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

"KARARSIZLAR FİKİR VERME AMAÇLIDIR"

Şirket yaptığı araştırmayı paylaşırken, "Kamuoyu Araştırmaları araştırmayı yapanların gönlünden geçen sonuçları değil çalışmaya katılan katılımcının verdiği cevapları yansıtır. Kararsızların Matematiksel Dağılımı fikir verme amaçlıdır. Diğerleri başlığı altında yeni partiler ağırlıklı dağılım vardır" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ VE DEVA'NIN YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR

MAK Araştırma Şirketi tarafından yapılan ankette, son araştırmalarda da oylarını yükselttikleri ortaya konulan İYİ Parti ve DEVA Partisi'nin bu yükselişini sürdürdüğü görüldü. İYİ Parti, MAK'ın anketinde yüzde 13.6 oranında oy alırken, DEVA Partisi yüzde 2. 20 puanında oy aldı.

MHP'NİN OYLARINDA KIPIRDANMA

Sonuçlara göre AK Parti yüzde 34. 3 puan alırken, diğer partiler sırasıyla CHP yüzde 23, HDP yüzde 9.2, MHP 8.4, Gelecek Partisi yüzde 2.8, Saadet Partisi yüzde1.8, Büyük Birlik Partisi yüzde 1.1, HÜDAPAR yüzde 0.7, Yeniden Refah Partisi yüzde 0.6, diğerleri ise yüzde 2.3 bandında şekillendi.

Diğer yandan Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarında da kıpırdanma olduğu görüldü. Başka anket şirketleri tarafından yapılan anketlerde 6 ve 7 bandında gösterilen MHP'nin 8.4'e yükseldiği izlendi.

Son anket sonuçları paylaşıldı! İYİ Parti ve DEVA Partisi'nin yükselişi sürüyor

Son anket sonuçları açıklandı! İYİ Parti ve DEVA Partisi'nin yükselişi devam ediyor

Milliyetçi Hareket Partisi, Deva Partisi, İYİ Parti, Türk, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Son anket sonuçları açıklandı! İYİ Parti ve DEVA Partisi'nin yükselişi devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika

Ayrılma aşamasındaki eşini ve arkadaşını tabancayla vurdu! Saldırgan, o anları sosyal medyada yayınladı 08:07 Ayrılma aşamasındaki eşini ve arkadaşını tabancayla vurdu! Saldırgan, o anları sosyal medyada yayınladı Elmalı davasının sanık çifti ilk kez açıklama yaptı: İstismar yok, babaanne yönlendiriyor 08:02 Elmalı davasının sanık çifti ilk kez açıklama yaptı: İstismar yok, babaanne yönlendiriyor Doğal gaza yüzde 12 zam geldi 07:59 Doğal gaza yüzde 12 zam geldi
Oyuncu Ayşegül Çınar serbest bırakıldı, sevgilisi tutuklandı: Polislere gerçekten çok kırıldım 00:38 Oyuncu Ayşegül Çınar serbest bırakıldı, sevgilisi tutuklandı: Polislere gerçekten çok kırıldım Turistlerden skandal hareket! Türk Lirası'yla burunlarını sildiler 00:11 Turistlerden skandal hareket! Türk Lirası'yla burunlarını sildiler Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda 23:40 Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda
Şort giydiği için sözlü saldırıya uğrayan kız, yaşadıklarını anlattı: Bedenime rahatsız edici şekilde baktı 22:22 Şort giydiği için sözlü saldırıya uğrayan kız, yaşadıklarını anlattı: Bedenime rahatsız edici şekilde baktı Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş 17:38 Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş

Son Dakika Haberleri
08:41 Kanada'da sıcaklık 50 dereceye kadar çıkarak rekor kırdı! Son 5 günde 486 kişi yaşamını yitirdi
08:05 Fatih Terim, DeAndre Yedlin'i gözden çıkardı! ABD'li futbolcunun yeri Kenny Tete'yle doldurulacak
08:04 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kanal İstanbul'u değerlendirdi: Proje, yabancı askerlere zemin hazırlamaz
08:03 Fenerbahçe, Hatayspor ile Aaron Boupendza transferi için İstanbul'da görüştü
08:02 Türkiye, 15 ay sonra bugünden itibaren normalleşti! İşte 10 maddede kaldırılan kısıtlamalar
08:01 Elmalı davasının sanık çifti ilk kez açıklama yaptı: İstismar yok, babaanne yönlendiriyor
08:00 "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın aylar sonra konuştu: Ben de mağdur oldum, Türk yargısına teslim olacağım
07:59 Son anket sonuçları açıklandı! İYİ Parti ve DEVA Partisi'nin yükselişi devam ediyor
07:59 Doğal gaza yüzde 12 zam geldi
07:59 Eski partililerini balkonda karşıladılar! CHP'lilerin gizli saklı Muharrem İnce'yi izlediği anlar kameralara yansıdı
Kanada'da sıcaklık 50 dereceye kadar çıkarak rekor kırdı! Son 5 günde 486 kişi yaşamını yitirdi Kanada'da sıcaklık 50 dereceye kadar çıkarak rekor kırdı! Son 5 günde 486 kişi yaşamını yitirdi         
08:42
Türkiye, 15 ay sonra bugünden itibaren normalleşti! İşte 10 maddede kaldırılan kısıtlamalar Türkiye, 15 ay sonra bugünden itibaren normalleşti! İşte 10 maddede kaldırılan kısıtlamalar         
08:02
"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın aylar sonra konuştu: Ben de mağdur oldum, Türk yargısına teslim olacağım         
08:01
Marco Silva'nın Fulham'la anlaşması sonrası Fenerbahçe taraftarının yüreğine su serpildi Marco Silva'nın Fulham'la anlaşması sonrası Fenerbahçe taraftarının yüreğine su serpildi         
00:55
Galatasaray'ın Mario Rui için Napoli'ye yaptığı 5 milyon euroluk teklif kabul edildi Galatasaray'ın Mario Rui için Napoli'ye yaptığı 5 milyon euroluk teklif kabul edildi         
00:25
Manchester United, Borussia Dortmund'dan Jadon Sancho'yu renklerine bağladı Manchester United, Borussia Dortmund'dan Jadon Sancho'yu renklerine bağladı         
23:41
Ünlü teknik direktörler, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım olmadığı için Fenerbahçe'yi çalıştırmak istemiyor Ünlü teknik direktörler, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım olmadığı için Fenerbahçe'yi çalıştırmak istemiyor         
22:36
Kazazedenin parmağı kayboldu, saniyelerle yarışan yakınları parmağı bulamadı Kazazedenin parmağı kayboldu, saniyelerle yarışan yakınları parmağı bulamadı         
20:53
Denizde feci dakikalar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı Denizde feci dakikalar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı         
17:34
Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı         
16:10
Cansız bedenler yolları kapattı, görenler dehşete düştü! Meksika'da kartellerin kanlı çatışması Cansız bedenler yolları kapattı, görenler dehşete düştü! Meksika'da kartellerin kanlı çatışması         
15:46
Slovakya'da üretilen uçan araba ilk şehirler arası uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi Slovakya'da üretilen uçan araba ilk şehirler arası uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi         
15:34
Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş         
14:13
Karısının fotoğrafını çeken adamın kaçmasına izin vermedi! Mahallelinin katılmasıyla tacizci meydan dayağı yedi Karısının fotoğrafını çeken adamın kaçmasına izin vermedi! Mahallelinin katılmasıyla tacizci meydan dayağı yedi         
13:17
Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız         
11:54
Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış         
11:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2021 08:46:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son anket sonuçları açıklandı! İYİ Parti ve DEVA Partisi'nin yükselişi devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement