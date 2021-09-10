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Son anket sonuçları yayınlandı! AK Parti yüzde 32.1, CHP yüzde 25.3 aldı - Son Dakika

Son anket sonuçları yayınlandı! AK Parti yüzde 32.1, CHP yüzde 25.3 aldı

10.09.2021 07:20

ORC Araştırma Şirketi, son anket sonuçlarını paylaştı. "Bu pazar genel seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusu yöneltilen vatandaşların yüzde 32.1'i AK Parti, yüzde 25.3'ü ise CHP dedi. AK Parti ile CHP arasındaki puan farkının 6.8 olduğu görüldü. Üçüncü parti konumundaki İYİ Parti, 12.7 oy alırken, MHP ise 9.7 bandına oturdu.

Türk siyasetinde ittifak ve ortak aday tartışmaları alevlendi. Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılıp katılmayacağı sorusu kulislerde konuşulurken, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar önceki gün yaptığı açıklamada partisinin ortak aday fikrine açık olduğunu söyledi. Millet İttifakı'nın adayları arasında ismi geçen Ekrem İmamoğlu da, "Ben görevimi en iyi şekilde yaparsam memleketin kurtuluşuna en büyük hizmeti yapmış olurum" açıklamasında bulundu. Siyaset arenasında ittifak tartışmalarının gündemde olduğu sırada ORC Araştırma, son anketin sonuçlarını yayınladı.

AK PARTİ İLE CHP ARASINDAKİ FARK 6.8

Anketin en çok merak edilen partileri AK Parti ve CHP arasındaki fark da dikkat çekti. AK Parti yüzde 32.1 oy alırken, en yakın rakibi CHP yüzde 25.3 oy aldı. İki parti arasındaki farkın 6.8 puan olduğu görüldü.

DEVA PARTİSİ VE GELECEK PARTİSİ YÜKSELDİ

Son ankette İYİ Parti yüzde 12.7 oranında oy alırken, Milliyetçi Hareket Partisi yüzde 9.7 aldı. Vatandaşların yüzde 7.9'u da HDP şıkkını tercih etti. Ankette oy oranları yükselen iki parti ise DEVA ve Gelecek oldu. DEVA Partisi 4.5 alırken, Gelecek Partisi yüzde 2.5 aldı.

MEMLEKET PARTİSİ, DEĞİŞİM PARTİSİYLE YARIŞIYOR

Diğer yandan anketin dikkat çeken bir başka tarafı da Memleket Partisi ve Türkiye Değişim Partisi'nin oyları oldu. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden kopan iki partinin birbirilerine yakın oy almaları gözden kaçmadı.

Muharrem İnce'nin genel başkanı olduğu Memleket Partisi yüzde 1.6 oyda kalırken, Mustafa Sarıgül'ün genel başkanlığını yaptığı Türkiye Değişim Partisi ise 0.8 oy aldı.

İttifak tartışmaları gündemdeyken son anket yayınlandı! AK Parti yüzde 32.1, CHP yüzde 25.3 aldı

Son anket sonuçları yayınlandı! AK Parti yüzde 32.1, CHP yüzde 25.3 aldı

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Son Dakika Politika Son anket sonuçları yayınlandı! AK Parti yüzde 32.1, CHP yüzde 25.3 aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son anket sonuçları yayınlandı! AK Parti yüzde 32.1, CHP yüzde 25.3 aldı - Son Dakika
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