Son anket sonuçları yayınlandı! İşte Türkiye'de en beğenilen siyasi parti lideri - Son Dakika

Son anket sonuçları yayınlandı! İşte Türkiye'de en beğenilen siyasi parti lideri

18.05.2021 22:16
Son anket sonuçları yayınlandı! İşte Türkiye'de en beğenilen siyasi parti lideri, System.String[]

MetroPoll Araştırma Şirketi tarafından Nisan ayında gerçekleştirilen "Siyasilerin beğeni düzeni" araştırmasının sonuçları açıklandı. Ankete göre 4,5 puanla Cumhurbaşkanı Erdoğan en çok beğenilen siyasi lider olurken, Mithat Sancar 2,3 puanla listenin son sırasında yer aldı.

Anket şirketleri, belli dönemlerde yaptıkları anketlerle, seçmenin nabzını yoklamaya devam ediyor. Siyasi arenada yapılan son anket, liderlerin popülerlik düzeyiyle ilgili oldu.

MetroPoll Araştırma Şirketi, Nisan ayında yapılan "Siyasilerin beğeni düzeni" adlı araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Ankette, katılımcılardan liderlere 0 ile 10 arasında puan vermeleri istendi. Ankete göre, beğeni düzeyi en yüksek isim 4.5 puanla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

ERDOĞAN'I AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU TAKİP ETTİ

Erdoğan'ı, 4.3 puan ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener takip etti. HP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3.6 puanla üçüncü oldu. HP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3.3 puan ile dördüncü sırada yer aldı.

DAVUTOĞLU, BABACAN'I GERİDE BIRAKTI

Yeni kurulan Gelecek Partisi'nin genel başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi'nin genel başkanı Ali Babacan'ın siyaset sahnesinde nasıl bir etki yaratacağı merakla beklenirken, son ankette Davutoğlu, Babacan'ı geride bıraktı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 2.6 puanla ankette beşinci oldu. Davutoğlu'nu, 2.5 puan ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan izledi.

HDP EŞ GENEL BAŞKANI SANCAR SONUNCU OLDU

Ankette, 2.4 puan alan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yedinci sırayı aldı. Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 2.4 puan ile ankette sekizinci sırada yer buldu. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ise 2.3 puan ile dokuzuncu ve son sırada yer aldı.

Son anket sonuçları yayınlandı! İşte Türkiye'de en beğenilen siyasi parti lideri
Son anket sonuçları yayınlandı! İşte Türkiye'de en beğenilen siyasi parti lideri

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Ahmet Davutoğlu, Devlet Bahçeli, cumhurbaşkanı, Meral Akşener, Mithat Sancar, Ali Babacan, İYİ Parti, AK Parti, Siyaset, CHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Son anket sonuçları yayınlandı! İşte Türkiye'de en beğenilen siyasi parti lideri - Son Dakika


Son Dakika

Kırmızı kategoride 10 milyon liraya kadar ödülle aranan terörist öldürüldü Kırmızı kategoride 10 milyon liraya kadar ödülle aranan terörist öldürüldü Kariyerinde sona yaklaşan Belhanda'ya piyango vurdu! Arabistan'dan gelen teklif reddedilecek gibi değil Kariyerinde sona yaklaşan Belhanda'ya piyango vurdu! Arabistan'dan gelen teklif reddedilecek gibi değil İrem Derici yaza hazır! Bikinisini giyip ayna karşısına geçti İrem Derici yaza hazır! Bikinisini giyip ayna karşısına geçti Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor ile Beşiktaş karşılaşıyor! Maç başladı Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor ile Beşiktaş karşılaşıyor! Maç başladı Son Dakika: 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenler aşılanmaya başlıyor Son Dakika: 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenler aşılanmaya başlıyor Araç ve konut dolandırıcılığına fırsat verilmeyecek: Tüzel bilirkişi uygulamasına geçiliyor! Araç ve konut dolandırıcılığına fırsat verilmeyecek: Tüzel bilirkişi uygulamasına geçiliyor! Üniversite öğrencisi Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu Üniversite öğrencisi Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu Elon Musk tweet attı, 'Starbase' isimli kripto para birimi 1 saat içinde 14 kat yükseldi Elon Musk tweet attı, 'Starbase' isimli kripto para birimi 1 saat içinde 14 kat yükseldi

Son Dakika Haberleri
18:40 Enerji santralinde iki hafta arayla peş peşe yangın korkuttu!
17:59 İngiltere'de bir polis memuru, durdurmak için Filistin yanlısı protestocuların yanına gitti, onlara katıldı
17:47 Araç ve konut dolandırıcılığına fırsat verilmeyecek: Tüzel bilirkişi uygulamasına geçiliyor!
17:43 Uzman isim açıkladı! İkinci doz aşıda neden daha fazla yan etki görülüyor?
17:36 Galatasaray Yönetimi'nin, Fatih Terim'le derdi bitmiyor! Başarılı teknik adam duyduğu sözler karşısında adeta yıkıldı
17:26 Sosyal medyada salgın sürecini eleştiren savcı hakkında inceleme başlatıldı
17:10 Fenerbahçe, yılın transfer bombasını patlatıyor! Beşiktaşlı yıldız Aboubakar için teklif yapıldı
17:07 Altının kilogramı 500 bin 450 liraya çıktı
17:02 İmamoğlu sosyal medya üzerinden bildirdi: Halk Bakkal projesini hayata geçiriyoruz
16:35 Bülent Ersoy'un yıllar önceki mayokinili videosu olay yarattı!
Milli formayı söke söke aldı! Benzema yıllar sonra ülkesi için ter dökecek Milli formayı söke söke aldı! Benzema yıllar sonra ülkesi için ter dökecek         
22:16
Kimse ne olduğunu anlayamadı! Bir anda ortaya çıkıp Beşiktaş kafilesine taşlarla saldırdılar Kimse ne olduğunu anlayamadı! Bir anda ortaya çıkıp Beşiktaş kafilesine taşlarla saldırdılar         
21:46
Belirtisiz korona geçirdiğini düşünenlerle ilgili yeni araştırma! Anlaması çok basit Belirtisiz korona geçirdiğini düşünenlerle ilgili yeni araştırma! Anlaması çok basit         
21:04
Tam kapanma Demet Akalın'a yaramadı! Son görüntüsü şaşırttı Tam kapanma Demet Akalın'a yaramadı! Son görüntüsü şaşırttı         
20:17
Son Dakika: Türkiye'de 18 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 11 bin 937 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 11 bin 937 yeni vaka tespit edildi         
19:37
Site sakinlerinin yabani ot sandığı bitkiler, Hint keneviri çıktı Site sakinlerinin yabani ot sandığı bitkiler, Hint keneviri çıktı         
18:03
Sosyal medyada salgın sürecini eleştiren savcı hakkında inceleme başlatıldı Sosyal medyada salgın sürecini eleştiren savcı hakkında inceleme başlatıldı         
17:26
Sallanmaya başlayan 355 metrelik gökdelen paniğe neden oldu! O anlar saniye saniye görüntülendi Sallanmaya başlayan 355 metrelik gökdelen paniğe neden oldu! O anlar saniye saniye görüntülendi         
16:17
Dini nikahlı eşini zincire bağlayarak 6 ay boyunca işkence eden caniden pes dedirten savunma: Alkollüydüm, dövdüğümü hatırlamıyorum Dini nikahlı eşini zincire bağlayarak 6 ay boyunca işkence eden caniden pes dedirten savunma: Alkollüydüm, dövdüğümü hatırlamıyorum         
15:47
Oyuncu Meltem Miraloğlu, vasiyet karşılığında kendisinden 48 yaş büyük eşiyle barıştı Oyuncu Meltem Miraloğlu, vasiyet karşılığında kendisinden 48 yaş büyük eşiyle barıştı         
14:43
Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı! Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı!         
14:23
1,5 tonun üzerinde esrarın yakalandığı operasyonu Bakan Soylu'nun yönettiği ortaya çıktı 1,5 tonun üzerinde esrarın yakalandığı operasyonu Bakan Soylu'nun yönettiği ortaya çıktı         
14:02
Can Bonomo, Can Bonomo, "Keşke Yahudilerin yaptığına bir tepki verseydiniz" yorumu üzerine küplere bindi         
12:54
14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi 14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi         
11:13
Filistin için çıkış yolu Türkiye'nin gündeme getirdiği Filistin için çıkış yolu Türkiye'nin gündeme getirdiği "koruma gücü" olabilir         
10:16
Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor         
10:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2021 22:34:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son anket sonuçları yayınlandı! İşte Türkiye'de en beğenilen siyasi parti lideri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement