Son anket sonuçlarında MHP ve HDP barajın altında kaldı - Son Dakika

Beyaz diş hayali bu hale getirdi! Ötenazi isteyen kadın aldığı teklifle bambaşka biri oldu

Aksoy Araştırma tarafından haftalık olarak yapılan 'Türkiye Monitörü' anket araştırmasının sonuçları açıklandı. Aksoy Araştırma'nın sonuçlarına göre; "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna seçmenlerin yüzde 15,5'i 'kararsız olduğunu', 'belirtmek istemediğini' ve 'oy kullanmayı düşünmediğini' söyledi.

MHP BARAJ ALTI KALDI

Araştırma sonuçlarında kararsızlar dağıtıldıktan sonra Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 41,4 olurken, Millet İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 41 seviyesinde görüldü. Parti bazında bakıldığında Cumhur İttifakı'nda olan AK Parti yüzde 32,3 oy alırken, diğer ortak MHP iseyüzde 9,1 oy alarak baraj altı kaldı.

HDP DE BARAJI GEÇEMEDİ

Millet İttifakı'nda yer alan CHP yüzde 26,3 oy alırken, İYİ Parti'nin oyu ise yüzde 13 olarak açıklandı. Her iki ittifakın dışında olan HDP'nin oy oranı ise yüzde 9,9'da kalarak barajı geçemedi.

DEVA VE GELECEK PARTİSİ OY ORANLARI

Öte yandan araştırmada, DEVA Partisi'nin oy oranı yüzde 2,5, Saadet Partisi'nin oy oranı yüzde 1,7, Gelecek Partisi'nin oy oranı ise yüzde 1,3 oldu.